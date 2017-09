Algérie - Namibie et Qatar : M. Bedoui examine avec l’ambassadrice Shingenge et avec AL Sahlawi le développement de la coopération

Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, a reçu lundi l'ambassadrice de Namibie à Alger, Pandule Nikaino Shingenge, indique un communiqué du ministère. La rencontre a porté sur les possibilités de développer la coopération au mieux des intérêts des deux pays notamment dans le secteur de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, ajoute la même source. Les deux parties ont également évoqué plusieurs sujets d'intérêt commun entre les deux secteurs de l'Intérieur des deux pays dans différents domaines.



Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui a reçu lundi l'ambassadeur du Qatar à Alger, Ibrahim Ben Abdelaziz AL-Sahlawi, indique un communiqué du ministère de l'Intérieur. Les deux parties ont souligné, lors de cette rencontre, la nécessité de développer la coopération bilatérale dans le secteur de l'Intérieur et d'échanger les expériences dans divers domaines. (APS)