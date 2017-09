75e anniversaire du débarquement allié en Algérie : MDN, AE et Royaume-Uni célébration conjointe le 8 novembre

Une délégation de 20 chefs d’entreprises britanniques spécialisées dans le secteur des hydrocarbures sera en visite dimanche prochain à Alger, a indiqué hier à Tizi-Ouzou l’ambassadeur du Royaume-Uni en Algérie, Andrew Noble.

Cette visite, qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre l’Algérie et le Royaume-Uni, se déroulera «au niveau de la Résidence de ce représentant diplomatique en présence d’investisseurs algériens», a indiqué le diplomate, lors d’une rencontre avec les opérateurs de la wilaya de Tizi-Ouzou, organisée par la Chambre de commerce et d'industrie Djurdjura (CCID) à l’hôtel les Trois Roses. «Cette rencontre vise à renforcer les relations entre les investisseurs des deux pays», a-t-il précisé, affirmant : «Nous sommes prêts à faire ce qu’il faut pour établir une connexion entre le Royaume-Uni et l’Algérie». L’Ambassadeur du Royaume-Uni en Algérie a déclaré qu’il remettra des invitations aux chefs d’entreprises de la wilaya de Tizi-Ouzou activant dans le secteur des hydrocarbures pour assister à cette réception afin de rencontrer d'éventuels partenaires en Ecosse, ajoutant que cette visite sera une opportunité pour les investisseurs des deux pays pour nouer des contacts directs.

L’autre événement annoncé par M. Noble est la célébration, le 8 novembre prochain, en collaboration avec les ministères de la Défense nationale et des Affaires étrangères, du 75eme anniversaire du débarquement des troupes alliées en Algérie (en 1942), «un épisode important» de l'Histoire dans lequel «l’Algérie a joué un rôle mondial pour mettre un terme au régime brutal d'Hitler», a-t-il souligné. Et d'ajouter : «Cet événement sera également une occasion pour commémorer aussi le sacrifice des enfants de ce pays et surtout des mères algériennes qui ont été impliqués dans cette guerre. Un sacrifice qui n’a pas été assez commémoré». Le diplomate britannique a rencontré lors de sa visite à Tizi-Ouzou le wali, Mohammed Bouderbali, pour discuter des possibilités d’investissements dans la wilaya. M. Noble s'est également rendu à l’université «Ahmed Tessa», où il a abordé avec le recteur l’enseignement de la langue anglaise. Lors de cette entrevu au rectorat, l'Ambassadeur a affiché un intéressement pour le développement des relations avec l’université algérienne qu’il a considéré comme «la locomotive de développement de toute la wilaya». Dans une déclaration à l’APS, il a fait état d'opportunités d’investissements dans la wilaya de Tizi-Ouzou, notamment dans le secteur du commerce. Ce représentant diplomatique a terminé sa visite à la maison de l’artisanat du centre-ville de Tizi-Ouzou. Ayant découvert des créations artisanales de Kabylie dans un musée à Alger qu’il a trouvé «fantastique», M. Noble a indiqué à l'APS avoir saisi l’occasion de sa première visite dans la wilaya de Tizi-Ouzou pour voir sur place la production artisanale locale. (APS)