Parking à étages de Sidi Chahmi ( Oran) : Opérationnel en octobre

Le projet de réalisation d’un parking à étages au niveau de la commune de Sidi Chahmi (Oran) est en voie d’achèvement et sa réception est prévue pour le mois d’octobre prochain, a indiqué le directeur local de l’urbanisme et de la construction. Le projet, qui a démarré à la fin de l’année 2014, a atteint un taux d’avancement de 95%, a affirmé M. Mokhtar Merad, ajoutant qu’il ne reste que quelques travaux de finition ainsi que l’installation d’un ascenseur pour réceptionner l’ouvrage. Erigé sur une superficie de 5.000 m2, ce parking, comportant 5 étages, dispose d’une capacité d’accueil de 400 places. Son coût global est estimé à 424 millions DA, a-t-on précisé. Pour le responsable de la DUC, la réception de ce projet aura un impact positif concernant le problème de stationnement et circulation de véhicules dans cette commune, qui a connu une grande expansion géographique. S’agissant du projet de parking à étages de Haï Yasmine (Bir El Djir), qui a connu de nombreux arrêts depuis son lancement en octobre 2013,

M. Merad a déclaré que l’entreprise de réalisation avait demandé une résiliation du contrat à l’amiable. Une proposition que la direction de l’urbanisme étudie actuellement. Le projet en arrêt depuis plus d’une année a atteint un taux d’avancement de 50%, a-t-il relevé, assurant que la DUC relancera le projet, soit en convaincant l’entreprise retenue à achever le projet, soit en procédant à une résiliation à l’amiable et faire appel à une autre entreprise. D’une capacité de 370 places pour un coût de 406 millions DA, ce parking à étages de Bir El Djir, deuxième plus grande daïra de la wilaya d’Oran, aura un impact sur la canalisation du flux des automobiles et permettra de régler le problème de stationnement au niveau de cette zone urbaine. Pour rappel, la wilaya d’Oran a bénéficié de sept parkings à étages pour alléger le problème de stationnement, mais aucun n'est encore opérationnel à ce jour. (APS)