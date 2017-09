Internet, drogue et prévention routière : La DGSN sensibilise les élèves de Boumerdès

Les services de la Sûreté de la wilaya de Boumerdes ont organisé au cours de cette semaine une campagne de sensibilisation au profit de quelque 200 élèves sur la mauvaise utilisation de l'internet, les dangers de la drogue et la prévention routière, a indiqué mardi un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Organisée en coordination avec la direction de l'Education de la wilaya de Boumerdes à l'occasion de la rentrée scolaire 2017-2018, au profit des élèves du Cem Aissat Idir et du lycée Laid Al Khalifa, la campagne avait pour objectif une meilleure sensibilisation des enfants sur les conséquences désastreuses d'une mauvaise utilisation d'internet et de la consommation de drogues en particulier, précise la même source.

La manifestation a vu la programmation de cours animés par des cadres de la Sûreté de la wilaya portant sur les différents fléaux sociaux, notamment les drogues et les dangers d'internet, ainsi que la présentation des règles de la sécurité routière, ajoute le communiqué.

Dans ce sens, des dépliants sur le code de la route ainsi que les numéros mis en service par la DGSN à l'instar du numéro vert "15-48" ont été distribués aux élèves, conclut la même source. (APS)