Bagages perdus : M. Zaâlane dépêche une commission d’inspection à l’Aéroport international d’Alger

Le ministre des Travaux public et des Transports, Abdelghani Zaalane, a dépêché une commission de l'inspection générale de son département à l'Aéroport internationale d'Alger pour s'enquérir du fonctionnement du bureau accueil et de réclamations en matière de prise en charge des doléances des passagers concernant la perte de bagages, indique mardi un communiqué du ministère. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'amélioration du service public et de la volonté de garantir la transparence dans la gestion des différents services aéroportuaires relatifs à la circulation des voyageurs, a précisé la même source. Les commissions d'inspection ont été chargées de recenser tout dépassement éventuel et de s’enquérir sur le suivi réservé à ces enquêtes, ajoute le communiqué. Cette mesure sera généralisée à l'ensemble des aéroports du territoire national. (APS)