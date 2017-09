Nouveau clip de Zaki Project : Reprise arrangée de Bnat El Youm , de Lili Labassi

Le chanteur chaâbi-gnaoui Zaki-Project a présenté en avant première lundi à Alger, au Palais des Raïs "Bastion 23", le clip de la chanson "Bnat El Youm", dans un univers sonore et visuel, empreint d'authenticité et de modernité, en hommage à la femme algérienne. Après la remarquable reprise de "El Bondi" de Cheikh Sidi Bémol, Zaki Projectc récidive avec "Bnat El Youm", mise en image par Dahlia Antri, également à la tête de "Studio DS", maison de production de ce nouveau clip de près de 05 mn qui révèle une fusion intelligente entre le son et l'image. "Bnat El Youm", une pièce du terroir chaâbi-algérois initialement écrite et composée par Lili Labassi (1897-1969) et interprétée par René Perez (1940-2011), renaît donc de ses cendres grâce à un travail qui aura duré près de deux ans, marqué essentiellement par la créativité prolifique de Zaki Mihoubi, un artiste présent, promis à une belle carrière. Sur un contenu authentique, Zaki-Project, instrumentiste et interprète à la voix étoffée, se délecte sur les arrangements judicieux de Kheireddine Mouadène et le travail d'un groupe de musiciens en herbe, dont Boubekeur Maatallah, qui ont réussi ensemble un bon produit, ouvert sur la world music avec un brassage intelligent de sonorités autochtones et modernes, rendues sur des cadences rythmiques entraînantes. Le texte de la chanson, renvoyant à l'époque où la femme connaissait ses premières aspirations à s'émanciper, est brillamment complété par une distribution musicale des plus actuelles et une conception visuelle "décalée" qui montre la femme moderne, s'assumant et s'affirmant dans différentes situations de vie. Estimant que la scène musicale actuelle connaît un "foisonnement de jeunes artistes" qui ouvre de nouveaux élans à la société algérienne, Zaki Project a, en revanche, souligné "les difficultés" auxquelles ils sont régulièrement confrontés. Passionné de musique et par son identité culturelle, Zaki Project, Zaki Mihoubi de son vrai nom, artiste intellectuel présent depuis 2007, travaille à la sortie de son premier album. (APS)