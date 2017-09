à l’occasion du 70e anniversaire de l’indépendance de l’inde : spectacle de danse Odissi

La danseuse indienne, Radica, a présenté, dimanche soir à la salle Ibn Zeydoun à Alger, la danse d'odyssée indienne classique. La cérémonie, organisée par l'ambassade d'Inde en Algérie, en coopération avec le ministère de la Culture algérien, à l'occasion du 70e anniversaire de l'indépendance de l'Inde, en présence d'une grande participation du public.

Trois instrumentistes maniant entre autres instruments la flûte ont accompagné Radika, dont le violoniste, le tamboureur et le chanteur, pour présenter cinq danses indiennes classiques, après une ouverture musicale, dont la plupart concernent des mouvements et des rituels hindous traditionnels, avec une différence quant au choix des chorégraphies. La première concernait une expression inspirée de la quête de liberté et d'émancipation admirablement interprétée par l'artiste, avant de quitter le podium pour entamer la deuxième phase, qui ne différait pas beaucoup de la première, sauf dans la musique accompagnatrice et des notes qui battaient le rythme du tambour. Dans la troisième phase, la danseuse est apparue plus joyeuse, comme si le spectacle avait dépassé la tristesse, pour faire une danse d'amour accompagnée par le chanteur avec une belle performance de chant traditionnel pour développer le rythme de joie et de contentement dans la quatrième phase. Sur le rythme de la musique et la voix du chanteur dans la cinquième et dernière phase, le spectacle a tiré à sa fin. Après quoi la danseuse a remercié le public et les musiciens qui l'ont accompagnée, et les musiciens ont clôturé la soirée en choisissant la fameuse chanson « Janitou » qui a fait interagir le grand public. Pour sa part, l'ambassadeur indien a honoré la danseuse et les musiciens, en offrant des bouquets de roses, après que la danseuse ait prononcé un discours, expliquant la dimension de la danse indienne, sa pénétration dans l'histoire et sa relation géniale avec les événements et les légendes de l'Inde.

Hichem Hamza