Regard : la cause des jeunes

Il est des hommes, avec un grand «H» qui ne sont pas prêts, pour rien au monde, à renoncer à leurs convictions, leurs idéaux, bref leur nature qu’ils considèrent carrément comme non négociables, irrévocables et «pas touche», allant jusqu’à utiliser parfois des méthodes originales et qui sortent de l’ordinaire pour plaider une cause ou tout simplement dire tout haut ce que pensent certains tout bas ou même véhiculer un message. L’exemple nous est venu, cette fois, de cet élu à la dernière Assemblée populaire nationale hors du commun, représentant la wilaya de Béchar qui a parcouru des centaines de kilomètres vers Alger portant à bras le corps, les préoccupations et les aspirations de jeunes. Loin des procédés classiques et de l’ambiance de l’hémicycle Zighoud Youcef, le digne fils de la Saoura, entame périples à destination d’Alger, à bord d’une bicyclette, sillonnant ainsi une dizaine de régions avant d’atterrir à Alger. Ni la chaleur, ni l’épuisement n’ont eu raison de sa volonté de fer d’aller jusqu’au bout de cette mission pas impossible du tout, malgré les aléas d’un voyage qui manque de confort, mais certainement pas de signification et de portée pour le député en question. En fait, le périple pour la bonne cause, n’aura pas été de tout repos, il faut l’admettre, néanmoins, rien n’est impossible quand on a des idées à défendre notamment quand il s’agit de parler jeunes, une catégorie qui représentent plus de la moitié de la population. Un geste noble et marquant qui ne peut passer inaperçu. Des élus de ce genre on en a besoin tous les jours pour rapprocher nos responsables du petit peuple. C’est vrai que défendre une cause, n’a pas besoin de moyens ultrasophistiqués mais de volition. Rien de plus.

Samia D.