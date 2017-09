Constantine : campagne d’assainissement

850 agents de nettoiement participent à une vaste campagne d’assainissement lancée, à la nouvelle ville Ali-Mendjeli, l’une des grandes agglomérations de la wilaya de Constantine, en prévision de la saison des pluies, a-t-on constaté.

L’opération a été initiée par l’établissement d’aménagement des villes d’Ain Nehas et d’Ali Mendjeli avec la collaboration des services de la wilaya, de la société de l’eau et de l’assainissement de Constantine (SEACO), de l’antenne locale de l’Office national d’assainissement (ONA), en plus des opérateurs économiques, a indiqué le directeur cet établissement Farid Haoul.

Lancée en présence du chef de l'exécutif local, Abdessamie Saidoune, cette action salubrité publique est inscrite dans le cadre des orientations des autorités locales, visant ''la préservation de l’environnement, l’amélioration du cadre de vie de citoyens et surtout la prévention des risques des inondations générées par les crues'', a précisé à ce propos le même responsable.