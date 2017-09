Choléra : Réduction de 90% du nombre de décès d’ici à 2030

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé lundi dernier qu'elle allait lancer une nouvelle stratégie début octobre visant à réduire de 90% le nombre de morts causés par le choléra d'ici à 2030 dans le monde.

Selon les dernières estimations de l'OMS, il y a près de 95.000 décès liés au choléra dans le monde, pour environ 2,9 millions de cas suspects. La plupart de ces cas sont enregistrés en Inde et au Bangladesh. Pour faire face à cette urgence sanitaire et humanitaire, l'agence onusienne va présenter sa nouvelle stratégie le 4 octobre prochain à Veyrier-du-Lac (Annecy, France), lors d'une réunion avec des partenaires comme les Fondations Gates et Mérieux. "Nous devons agir", a expliqué lundi à Genève devant la presse Dr Dominique Legros, chargé de la lutte contre le choléra au département pour les pandémies et les épidémies à l'OMS.

Avec le pic constaté dans des pays en conflit comme le Yémen et la menace du choléra dans l'Etat de Borno au Nigéria, l'agence onusienne entend mettre en œuvre sa stratégie pour réussir à interrompre la transmission de la maladie. Pour y arriver, l'OMS mise sur plus d'investissements dans les systèmes d'assainissement et la distribution de l'eau potable car "la transmission du choléra est étroitement liée à un accès inapproprié à l'eau potable et à des installations d'assainissement", fait remarquer l'OMS. Parmi les autres pays touchés, la Somalie totalise en un an plus de 60.200 cas suspects et 820 décès, la République démocratique du Congo (RDC) environ 530 décès et 24.200 cas suspect, le Soudan 34.000 cas et 774 décès et le Soudan du Sud près de 20.000 cas et 355 décès. Au Nigéria, une épidémie récente dans le nord-est du pays a déjà produit 2.600 cas suspects et 48 victimes en quelques semaines. "Il faut l'empêcher de s'étendre", estime M. Legros. Il a annoncé le lancement ce lundi d'une campagne de vaccination pour 900.000 personnes. Depuis 2013, l'OMS a établi un stock mondial qui rassemble actuellement 1,5 million de doses. La fabrication annuelle de vaccins devrait augmenter en 2018 de 8 millions de doses pour atteindre 25 millions. (APS)