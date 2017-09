Troubles d’apprentissage chez l’élève : prise en charge adaptée

Lorsqu’on comprend profondément ce qu’est un trouble d’apprentissage, on se rend compte qu’adapter, ce n’est pas une gâterie pour la personne qui en a besoin. C’est une nécessité.

«Dépister les difficultés d’apprentissage scolaire constitue un moyen efficace de prévenir l'échec scolaire en ce sens qu'il y a identification des problèmes ou des difficultés que peut rencontrer l'enfant dans ses études et de distinguer parmi les élèves, ceux qui auront probablement besoin d'activités de soutien scolaire. L’échec scolaire est avant tout une grande négligence de la part de tous les intervenants qui entourent la vie scolaire de l’enfant», affirme Mme Benabdellah Soumya chargée de l’orientation scolaire à Boumerdes. Notre interlocutrice considère que si on veut atténuer les statistiques alarmantes de la déperdition scolaire il faut «analyser et repenser le système éducatif, notamment réfléchir aux solutions a même d’aider les élèves qui souffrent de difficultés d’apprentissage. Étudier la difficulté scolaire signifie qu’on la considère comme un moment ordinaire de l’apprentissage qu’il ne s’agit pas de sanctionner mais de prendre comme indicateur de l’activité de l’élève une meilleure idée de la complexité des tâches et des sources de difficulté aidera les enseignants à trouver la remédiation pertinente», affirme notre spécialiste. Que propose justement le système éducatif pour accompagner tous les élèves dans leur apprentissage ? Les difficultés liées a cet apprentissage sont-t-elles prises en charge ? A la grande satisfaction des parents d’élèves, le ministère de l’Éducation nationale a mis en place, pour cette rentrée scolaire, un système de trois cartes de couleurs différentes pour le traitement des difficultés d'apprentissage des élèves du cycle primaire. Il s'agit d'une carte bleue pour les enfants de la première et de la deuxième année scolaire, et verte pour ceux de la 3e et de la 4e années et orange pour ceux de la 5e année qui les accompagnent tout au long de leur cursus scolaire.



Solutionner et ne pas sanctionner



Une méthodologie a été fournie aux enseignants pour la prise en charge des difficultés de l'élève aussi bien en écriture, qu'en lecture et en calcul en fonction de ses fautes récurrentes en classe. L'enseignant du cycle primaire aura a veiller, à travers les séances de traitement pédagogique, à apprendre à l'élève la lettre par sa forme et sa prononciation puis du mot jusqu'à la lecture d'une phrase entière et que ce même procédé est suivi pour la correction des erreurs en calcul et en langue étrangère. Le traitement pédagogique est une technique permettant d'améliorer la performance scolaire et pallier l'accumulation des erreurs afin de réduire le taux de redoublement et de déperdition scolaire. C’est une étude menée sur le terrain qui a touché 9 wilayas et qui a permis de dégager une base de donnée de près de 500.000 erreurs en langue arabe, en mathématiques et en la langue française. L’enquête a permis, également, de mettre au point une liste des erreurs relevées dans les copies des examens officiels. A cet effet, l'Observatoire national de l'éducation et de la formation (ONEF) a procédé à leur numérisation et à la mise en place d'une base de données pour leur correction. Les enseignants ont été formés par des inspecteurs pour transmettre aux enseignants la méthode à suivre pour les élèves qui ont des difficultés à s'adapter en milieu scolaire.



Faire face à la déperdition scolaire ?



Chaque année, plus de 200.000 enfants désertent le système scolaire au risque de verser vers toute sorte de vis et de déviation au grand dam de leurs parents. Des parents d’élèves espèrent que cette nouvelle méthodologie mettra fin a la déperdition scolaire et aidera leurs enfants à mieux apprendre et a bien assimiler. «Ce n’est plus comme avant où les professeurs discutent des cas et proposent des solutions sans donner beaucoup d’importance à la moyenne obtenue mais au parcours de l’élève, ses capacités, sa situation sociale et surtout sa disponibilité à apprendre» dira Mahmoud, père d’un adolescent de 14 ans qui a été exclu de son école. Il est vrai que cette question du devenir de ces exclus est relativement prise en charge par les pouvoirs publics en multipliant les centres de formation professionnelle qui ont pour mission de récupérer ces jeunes avant que la rue les «absorbe» pour faire d’eux des délinquants. Ces centres sont en fait des bouées de sauvetages pour permettre à ces adolescents une insertion facile dans la vie professionnelle à l’issue de leur formation et d’autre part fournir au marché du travail une main d’œuvre jeune et surtout qualifiée. Mais n’est-il pas préférable d’intervenir en amont pour justement éviter ces exclusions ! Des instituts et des centres d’apprentissage existent en grand nombre et une nomenclature des spécialités est rectifiée et adaptée aux besoins du marché de l’emploi régulièrement. Néanmoins, en dépit de ces opportunités, la non obligation de suivre une formation professionnelle pour les exclus du système scolaire, rend la tâche plus difficile aux parents. Beaucoup d’entre eux ne peuvent ou ne veulent pas forcer leur progéniture à aller dans un CFPA. Il faut reconnaître aussi que la formation professionnelle est considérée comme une alternative aux échecs des élèves en formation initiale. Les certifications délivrées par la formation professionnelle sont peu ou pas reconnues par la formation initiale. Ce qui est une totale aberration.

Farida Larbi