Le chiffre du jour : L’endettement de la Tunisie a atteint près de 67% du PIB

En Tunisie, la dette publique a atteint près de 66,9% du PIB, en juillet dernier, contre 60,9%, un an plus tôt. L’allure actuelle de la dette projette des signaux d’un surendettement, dans un contexte où la croissance du PIB progresse plus lentement. Si les prévisions de la loi des finances au titre de l’exercice 2017, qui tablent sur un endettement de moins de 63,7%, sont déjà dépassées, c’est le tableau de la dette extérieure qui inquiète.