Importation de véhicules, de céramique et de produits cosmétiques : Les licences en cours d’examen

Le ministre du Commerce, Mohamed Benmeradi, a affirmé, hier à Alger, que ses services n’avaient pas encore tranché trois dossiers relatifs à l’importation, au moyen de licences, de véhicules, de céramique et de produits cosmétiques.

«Trois dossiers relatifs à l’importation au moyen de licences sont en cours d’examen en 2017», a indiqué M. Benmeradi à la presse, en marge d’une journée d’étude sur la problématique «Sucre-Sel-Matières grasses» dans les aliments. Le premier responsable du secteur a rappelé, dans ce sens, qu’il y avait «des dossiers en cours d’examen, à l’instar de ceux relatifs à l’importation de véhicules, de céramique et de produits cosmétiques». «Une commission a été mise en place pour l’octroi de ces licences», a précisé le ministre qui a ajouté que cette dernière était en passe de parachever son action.

Par ailleurs, M. Benmeradi a affirmé que son département avait tranché la majorité des produits et articles concernés par les licences importation.

S’agissant des marchandises soumises aux licences d’importation, le ministre a révélé que «22 catégories de produits figurent sur la liste, et ce dans le cadre de la décision prise par le gouvernement il y a huit mois» ajoutant que «les dossiers relatifs à l’importation de l’acier, des viandes et d’autres articles ont été tranchés». (APS)