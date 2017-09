Coopération Algéro-Russe : opportunités d’investissement

Les relations bilatérales algéro-russes, notamment économiques, ont connu, ces dernières années, une évolution positive. Les hauts responsables des deux pays ont exprimé à maintes reprises leur grande volonté d’aller de l’avant dans leur partenariat en explorant de nouvelles possibilités de partenariat entre leurs entreprises respective. Preuve étant la tenue, aujourd’hui à l’hôtel El-Aurassi (Alger), d’une rencontre d’affaires entre les opérateurs économiques algériens et leurs homologues russes, constitue un signe fort de traduire cette volonté sur le terrain. Organisé par la Chambre algérienne de commerce et d’industrie (CAI), ce forum a, notamment pour objectif de permettre aux entreprises des deux pays d’identifier les opportunités de partenariats industriels et d’examiner les possibilités de conclure des projets dans différents secteurs, notamment dans les domaines suivants : l’industrie automotive et les engins de construction, la construction navale, l’industrie aéronautique,

l’industrie hydraulique, l’électrotechnique, la sécurité industrielle, la sidérurgie, l’industrie chimique, l’infrastructure des hydrocarbures, le système informatisés et l’agriculture.

Rappelant que le ministre des Finances avait confirmé, l’engagement de l’Algérie pour le renforcement et la diversification de ses relations de coopération économique et financière avec la Russie.

Tout en soulignant l’importance de multiplier les visites et les rencontres entre les hommes d’affaires des deux pays, en vue d’explorer les opportunités d’investissement dans les différents secteurs d’activité. En effet, le ministre de l’Énergie, Mustapha Guitouni, a reçu, hier à Alger, l’ambassadeur de Russie, Igor Beliaev, avec lequel il a évoqué la coopération énergétique et le dialogue Opep et non-Opep.

Le ministre et l’ambassadeur russe ont abordé, à cette occasion, les travaux de la commission mixte algéro-russe qui se tient depuis hier à Alger, et ont également passé en revue l’état des relations de coopération et de partenariat entre les deux pays dans le domaine de l’énergie, ainsi que les perspectives de leur renforcement.

Dans un communiqué publié par l’APS, il a précisé que les deux parties ont relevé les opportunités et les possibilités d’investissement et de partenariat dans le domaine énergétique, notamment les hydrocarbures et la formation.

D’autre part, ils ont abordé les marchés gaziers, ainsi que l’évolution des marchés pétroliers.

Ils ont alors salué le processus du dialogue ente pays Opep et Non-Opep visant la stabilisation des marchés pétroliers à moyen et long termes, ainsi que les concertations permanentes entre les deux pays dans le cadre du Forum des pays exportateurs du gaz (GECF).

Makhlouf Ait Ziane