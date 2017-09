Journée d’information sur la franchise : levier de croissance

«La franchise, outil de développement national», c’est sur ce thème qu’a été organisée à Sétif, sous le patronage du wali, Nacer Maskri, une importante journée d’information consacrée à ce sujet d’actualité.

Organisée conjointement par la Chambre de commerce et d’industrie de Sétif, l’ambassade des USA à Alger et le Programme de développement du droit commercial du département américain du Commerce (CLDP), cette rencontre qui s’est tenue à l’hôtel Tadj El- Maouada, en présence des représentants du ministère du Commerce, a regroupé de nombreux chefs d’entreprise agissant dans différentes branches et des hommes d’affaires exerçant dans la région.

Une rencontre, la première du genre à être organisée à Sétif et qui a été marquée par plusieurs communications développées par des experts en la matière et qui traiteront de sujets différents se rapportant à la franchise, à son évolution à travers le monde, à l’impact qu’elle produit sur le développement de l’économie locale et des perspectives d’un tel mécanisme économique en Algérie.

Intervenant à l’ouverture de cette journée d’information, Kamel Addiche, vice-président de la Chambre de commerce et d’industrie de Sétif, situera cette initiative dans le prolongement d’une coopération algéro-américaine historique et constante depuis l’indépendance de l’Algérie au plan économique. Il souligne que l’Algérie est un des principaux partenaires commerciaux des États-Unis dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, et rappelle que les deux pays ont signé un accord-cadre sur le commerce et l’investissement. Il rappelle, à ce titre, que les échanges commerciaux entre l’Algérie et les États-Unis ont atteint près de 5,5 milliards de dollars en 2016, composés de près de 2,5 milliards de dollars d’exportations algériennes et de 3 milliards de dollars d’exportations américaines, soit, souligne-t-il, un déficit commercial de 1,5 milliard de dollars en défaveur de l’Algérie, saisissant par la même cette opportunité pour faire état des potentialités et des opportunités d’investissement que présente la région de Sétif. Intervenant à son tour, M. Mariane Guerin-Mc Manus, avocate conseil au sein du programme de développement de droit commercial (CLDP) du ministère du commerce des États-Unis, mettra en œuvre ses 20 années d’expérience dans le domaine des transactions financières et commerciales internationales, et le droit de la propriété intellectuelle, pour dire l’importance de la franchise et l’impact qu’elle induit en tant que levier de développement incontestable. Elle soulignera à cet effet que des franchises algériennes peuvent se développer et que ce genre d’initiatives ne peuvent se développer et abonder dans le sens des objectifs attendus que si l’on travaille la main dans la main.

Comme elle remerciera les représentants du ministère du Commerce d’être présent à cette rencontre, démontrant ainsi le niveau d’intérêt que manifeste ce département et dira sa disponibilité à apporter l’aide nécessaire, soulignant que l’article 51-49 n’est pas un obstacle pour le développement de la franchise, sachant que le Koweït adopte les mêmes procédures et ne connaît pas de contraintes particulière dans ce domaine. Mme Mokrani Sihem, sous-directrice de l’organisation des activités commerciales et professions réglementées au ministère du Commerce, reviendra sur les réformes qui ont été menées ces dernières années en Algérie, et, dit-elle, ont donné une impulsion aux investissements, par l’amélioration de l’environnement économique, notamment faisant état des textes législatifs et réglementaires qui ont été adoptés à l’effet d’accorder des avantages aux investisseurs étrangers désirant s’implanter en Algérie à titre individuel ou en participation locale. Une mise à jour de l’arsenal juridique et réglementaire qui peut permettre aux franchisés de travailler dans un cadre favorable, ajoute-t-elle, avant de souligner que la présence du ministère du Commerce à cette journée est une preuve de sa disponibilité à travailler en s’inspirant du droit du contrat, du code du commerce et des règles de déontologie qui sont mises en œuvre au niveau international et régissant la franchise.

Plusieurs communications seront prononcées ensuite par des experts en la matière, dont Thierry Rousset qui traitera de «la Franchise, levier de développement économique dans le monde et perspectives régionales», Thierry Borde qui parlera des «Bases de la franchise – les différents types de franchise», Mokrani Sihem, du ministère du Commerce, qui développera le sujet inhérent de «La franchise à l’heure lgérienne» et des apports de la franchise dans le développement du commerce et de la distribution, ainsi que d’autres communications non moins importantes.

F. Zoghbi