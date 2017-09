Consultation entre la Direction régionale des Douanes et les transitaires : Organisationd’une série de rencontres

Une série de rencontres de consultation entre la Direction régionale des Douanes (DRD) de Constantine et les transitaires et commissionnaires en Douanes sera organisée «prochainement», a indiqué, hier à l’APS, l’inspecteur divisionnaire, chargé de l’informatique et de la communication auprès de la DRD, M. Amar Hamlaoui.

L’organisation de ces rencontres s’inscrit dans le cadre de la convention de coopération signée récemment entre la Direction générale des Douanes (DGD) et l’Union nationale des transitaires et commissionnaires en douanes algériens (UNTCA), a fait savoir le même responsable, soulignant que des investisseurs et opérateurs activant dans toutes les filières économiques seront conviés à ces rencontres visant l’accompagnement des efforts de modernisation et de développement du secteur douanier.

Il a, à ce propos, ajouté que ces consultations intensifient l’échange d’informations entre la DRD et les transitaires, et assurent la formation en continu dans l’objectif de consolider les efforts en matière de dédouanement des marchandises entre autres. M. Hamlaoui a également souligné que les services des Douanes œuvrent, conformément aux orientations des pouvoirs publics, à consolider les efforts du développement national, et ce à travers une organisation efficace basée essentiellement sur la communication, pour une meilleure prise en charge des préoccupations et contraintes signalées par les transitaires et les commissionnaires sur le terrain. L’activité de transit, considérée comme un prolongement de la mission douanière et le maillon fort de la chaîne logistique, bénéficie d’une attention particulière de la part de la DGD, a-t-on encore noté. Mettant l’accent sur l’importance de cette coopération dans l’accompagnement des mutations de l’économie nationale, le même responsable a fait état également de la signature fin 2016 d’une convention entre la DRD et l’université Constantine 3 pour une meilleure application des mesures de développement prévues dans ce sens.