Jeux africains de Plage-2019 : 23 disciplines à Kigali

Le comité d'organisation des premiers Jeux africains de plage, prévus en 2019 à Kigali (Rwanda), a proposé une première liste de vingt trois disciplines pour le programme général des jeux, chapeautés par l'Association des Comités nationaux olympiques d'Afrique (ACNOA), rapporte le site officiel de l'instance continentale. Créés en avril 2015 par l'ACNOA, les Jeux africains de plage visent, non seulement à promouvoir les sports de plage en Afrique, mais davantage à créer une saine émulation chez les jeunes africains autour desdits sports qui constituent la deuxième compétition de l’organisation faîtière de l’Olympisme continental, après les Jeux africains de la jeunesse. Cette première liste retenue par le Comité local d’organisation en accord avec l’ACNOA, comprend les disciplines suivantes: Football de plage, volley-ball de plage, natation avec palmes, handball de plage, Athlétisme de plage, Beach rowing, Basketball de plage (3x3), sport adapté de plage, Athletics Sea, Taekwondo, Freestyle Frisbee, Pétanque, tennis de plage, Freestyle Foot de plage, escrime de plage, Nage en eau libre (Swimming Marathon), Planche à voile (Windsurf), Aquathlon (natation et course), Panche à Rame (Standup Paddle), Surf, Canoë de mer, Kitesurf freestyle (Plache aérotractée ou sport à glisse), et Body Board (sport nautique de vagues