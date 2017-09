Grand Angle : précédent dangereux

Le 14 juillet 2015, la communauté internationale a poussé un ouf de soulagement et de satisfaction à la fois. Et pour cause. Au bout d’une décennie d’âpres négociations, un accord sur le nucléaire iranien venait, enfin, d’être signé. Le qualificatif « historique » choisi pour designer cet accord en dit long sur le satisfecit que les grandes puissances, dont les Etats-Unis, ont éprouvé à sa conclusion. C’est dire leur «incompréhension» devant la volonté exprimée par le successeur de Brack Obama de vouloir, deux ans après, remettre en cause le document : Donald Trump le qualifie d'« horrible » et a promis de le « déchirer ». Et pourtant les engagements pris par Téhéran dans le cadre de cet accord qui garantit la nature exclusivement pacifique du programme nucléaire iranien, en échange d'une levée progressive des sanctions internationales, sont respectés. Les conclusions de l’AIEA (Agence internationale de l’énergie atomique faisant foi. Ce qui rend la position des Etats-unis, encouragés en ce sens par Israël qui réclame l'annulation, ou a minima la révision de l’accord, non défendable. Mieux encore, les arguments avancés sont loin de convaincre. Et quand bien même semble dire l’Europe. En témoigne la réaction de la cheffe de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, « l’accord n'appartient pas à un pays ou un autre, il appartient à la communauté internationale», a-t-elle ainsi martelé. Federica Mogherini apporte de l’eau au moulin des autres pays signataires qui excluent toute renégociation du texte dans un contexte explosif, caractérisé par la crise nord-coréenne et la surenchère qui s’en est suivie. En fait si le président américain, Donald Trump, persiste dans sa décision de refuser à « certifier » mi-octobre auprès du Congrès que Téhéran se conforme bien à ses engagements, il créerait un précédent dangereux. La communauté internationale deviendrait ainsi l’otage d’un seul pays qui agira en faisant fi des engagements qu’elle aura pris en son nom. Ainsi si jusqu’à ce jour, l’administration américaine faisait l’effort de se placer sous «couvert» de la communauté internationale en habillant ses desideratas en matière de relations internationales par une couverture onusienne via des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité ou en bloquant celles jugées à l’encontre des ses intérêts et ceux de ses alliés en recourant à son droit de véto, force est de croire qu’en «déchirant» l’accord de Vienne, elle viendrait à franchir un pas dont ne se remettra la communauté internationale car lui faisant perdre le peu de crédibilité qui lui reste encore.

Nadia K.