Frontières syriennes : Les forces irakiennes attaquent un fief de l’ « EI »

Les forces irakiennes appuyées par des unités paramilitaires ont lancé hier à l'aube l'assaut sur un des derniers bastions du groupe Etat islamique (EI) dans le désert occidental frontalier de la Syrie. «Des unités d'infanterie et de blindés appuyées par le Hachd al-Chaabi (qui regroupe des unités paramilitaires tribales) ont commencé une offensive pour libérer les localités d'Anna et Rayhana des terroristes de Daech», acronyme arabe du groupe Etat islamique, a affirmé dans un communiqué le géneral Abdel Amir Yarallah, chef du Commandement conjoint des opérations (JOC) contre l'EI. Pour sa part sur place, un général qui a tenu à garder l'anonymat a affirmé que : «l'opération se développe sur trois axes par les forces de l'armée, la police et du Hachd al-Chaâbi, soutenues par les avions de la coalition (internationale conduite par les Etats-Unis) et les hélicoptères de l'armée irakienne». Le président du conseil municipal d'Anna, Abdel Karim al-Ani, a confirmé le début de l'opération. «Il s'agit de libérer les civils de la ville. Les forces de sécurité ont ouvert des chemins pour permettre aux civils de fuir», a-t-il dit. Des blindés avançaient dans une plaine rocailleuse traversée par une ligne d'asphalte, tandis que des artilleurs à bord de leurs pick-up armés de mitrailleuses étaient postés derrière des remblais poussiéreux, surmontés de sacs de sable. Anna est l'une des trois localités toujours aux mains des terroristes, à une centaine de kilomètres de la frontière syrienne dans l'immense et désertique province occidentale d'al-Anbar. Après la reprise d'Anna, puis de Rawa, l'objectif des troupes irakiennes sera Qaïm, dernière localité avant la frontière et la province syrienne de Deir Ezzor. L'EI y est également sous le feu des forces du régime de Bachar al-Assad ainsi que d'une coalition arabo-kurde soutenue par les Etats-Unis. «L'objectif est de ramener la totalité de la province d'al-Anbar dans le giron de la nation», a affirmé le lieutenant général Rachid Flaih, à la tête des unités paramilitaires d'al-Anbar. La bataille pour la reconquête de ces trois localités, où se trouvent, selon un général irakien, «plus de 1.500 terroristes», pourrait intervenir en même temps ou après l'assaut sur l'autre bastion terroriste d'Irak, Hawija et ses environs (300 km au nord de Bagdad). L'Irak a infligé un rude coup à l'EI en le chassant début juillet de Mossoul (nord), trois ans après la prise de cette deuxième ville du pays par les terroristes.