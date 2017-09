59e anniversaire de la création du GPRA : La voix du peuple algérien

Le doyen de la diplomatie algérienne, Salah Belkoubi, la moudjahida et ancienne ministre, Zhor Ounissi et l’universitaire et chercheur en histoire, Amar Rekhila sont unanimes pour affirmer que la création officielle du Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA) le 19 Septembre 1958 «a ouvert de nouvelles perspectives» à la lutte contre la France coloniale.

Lors d’une conférence historique organisée au Musée du Moudjahid à Alger, a l’occasion de la célébration de la création du GPRA, le chercheur Amar Rekhila a rappelé que la création du GPRA «ne provient pas du néant», bien au contraire «il y a toute une chaîne avant la création de cette instance qui a mené à la l’élaboration d’un gouvernement représentant la voix du peuple algérien qui aspirait à mettre fin à la présence de l’armée française sur le territoire algérien». Dans ce cadre, M. Rekhila a rappelé, entre autres, à l’échelle internationale, la conférence de Bandung qui s’est tenue du 18 au 24 avril 1955, réunissant pour la première fois les représentants de vingt-neuf pays africains et asiatiques dont Gamal Abdel Nasser (Égypte), Jawaharlal Nehru (Inde), Soekarno (Indonésie) et Zhou Enlai (Chine). Il a évoquer les grèves organisées par les franges du peuple algérien opprimé, dont la grève des travailleurs algériens et des étudiants. Pour le conférencier, «toutes ces étapes importantes, entre autres, ont mené à la création du GPRA qui représentait depuis sa création jusqu’à l’Independance en 1962, le peuple algérien, en défendant son droit à l’intérieur et à l’extérieur».

En ce qui concerne la désignation du militant Ferhat Abbas à la tête du GPRA, le chercheur a rappelé que «la situation du pays sous le joug coloniale, a dicté l’impératif de mettre Ferhat Abbas à la tête du gouvernement provisoire». Pour sa part, Mme Zhor Ounissi a rappelé que l’Irak et la Yougouslavie sont parmi les premiers pays a avoir reconnu le GPRA. De son côté, Salah Belkoubi a estimé que la création du GPRA est une autre étape importante dans l’histoire algérienne comme le 1er Novembre 1954, car «la France coloniale concentrait sa force armée sur notre territoire, malgré sa colonisation d’autres pays africains et asiatiques ».

Après avoir rappelé que la création du GPRA est un couronnement de toutes les victoires diplomatiques de la révolution algérienne, Salah Belkoubi a ajouté que la création du GPRA a permis à l’Algérie de récupérer sa souveraineté dans le monde, plusieurs pays ayant reconnu l’Algérie comme Etat, même si la France n’a pas voulu le reconnaître.Par ailleurs, des témoignages ont été apportés par des moudjahidine, qui étaient au maquis et d’autres qui étaient détenus ou qui étaient aussi à l’extérieur du pays pour représenter la cause algérienne.

Hichem Hamza