Sécurité routière : La DGSN sensibilise les élèves à Alger

La Direction générale de la sûreté nationale a lancé à Alger à l’occasion de la rentrée scolaire, une campagne de sensibilisation au profit des élèves autour de la sécurité routière et de la protection de l’environnement. La DGSN «tend à inculquer aux élèves les règles de sécurité routière lors de leurs déplacements de et vers les écoles». Elle recommande, dans ce sens, de traverser la chaussée en empruntant les passages pour piétons et de respecter les feux de signalisation. La campagne comporte aussi des conseils pour «éviter la consommation de la drogue et ne pas recourir à la violence en dehors du périmètre scolaire». L’utilisation rationnelle d’Internet entre aussi dans le programme de sensibilisation qui a touché les écoles primaires Takarli-Adelghani, Nedjd, Fatma-N’Soumeur à Draria. Les écoles primaires Mohamed-Ishak et Rabah-Santoudji à Rouiba ont aussi été visitées par les services de la SWA. D’autres écoles à Bouzaréah, Birtouta et Bir Mourad Raïs sont concernées par cette campagne. Les paliers moyen et secondaire sont au programme de la SWA qui précise que ces cours de sensibilisation se poursuivront tout au long de l’année scolaire. (APS)