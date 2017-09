BEJAIA : Entre déception et espoir

Le dépôt des candidature des élus locaux des assemblées populaires communales (APC) de wilaya (APW) qui s’achève dans quelques jours à laissé un sentiment de déception et d’amertume auprès de l’ensemble des populations, qui durant cinq longues années d’exercice, ont constaté et le laisser aller et les négligences des élus en qui elles avaient placé leur confiance dans l’espoir de voir le cadre de vie et leur situation sociale s’améliorer.

Cependant, c’est le contraire qui s’est produit, les élus, une fois le mandat en poche, ont complètement oublié les diverses promesses faites lors des campagnes électorales et les choses sont restées en attente.

Si pour les élus de l’APW, la répartition des budgets pour les projets des communes et l’inscription de nouveaux projets pour les besoins des populations se sont faites de manière irréfléchie, voir inégale entre les communes, les sessions marathons n’ont livrées aucune action importante pour atténuer les souffrances des populations.

Ainsi, pour la wilaya de Bejaia, qui compte 19 daïras et 52 communes, l’APW n’a pas prêté d’oreille attentive aux nombreuses doléances des citoyens des différentes communes qui n’avaient comme unique moyen de revendication, les coupures de routes ou les fermetures des sièges de daïra et des mairies.

Des actions qui pénalisent plus les citoyens, à savoir les usagers des routes et les demandeurs de documents administratifs. L’APW n’a jamais entrepris d’actions de dialogue avec les citoyens.

À chaque manifestation et sit-in devant les sièges administratifs, les élus étaient totalement absents sur le terrain ou à défaut ils se mettent de la partie pour fustiger l’administration d’avoir bloquer leurs propositions plutôt occupés à faire de la politique pour régler leurs problèmes.

Des associations actives sur le terrain sont privées de subventions alors que d’autres associations bénéficient de l’aide de ces assemblées, octroyant des sommes faramineuses qui ne servent en aucune manière les citoyens.

Les élus de l’APW censés représenter toutes les daïras de la wilaya auraient mieux fait de défendre leurs localités avec des projets sociaux mais ils préfèrent élire domicile au siège de la wilaya afin de bénéficier des indemnités, conséquentes que l’état leur offre en salaire mensuel.

Pour les APC, les préoccupations des citoyens ne sont pas prises en charge comme il se doit. Ainsi, les quartiers sont dépourvus des moyens indispensables aux citoyens : absence d’éclairage public, pénurie d’eau potable, absence de ramassage des ordures ménagères, pas de dératisation des espaces et inexistence d’espaces de jeux pour enfants... C’est un calvaire insupportable que vit chaque jour le citoyen dans son quartier par l’absence des assemblées élues qui exercent dans l’opacité, l’irresponsabilité et l’absence d’une vision claire de la gestion des communes.

Les citoyens exigent des nouveaux élus des programmes ambitieux pour l’amélioration de leur cadre de vie, des conditions idéales pour leur épanouissement en redonnant à leurs cités plus d’attraction et de dynamisme.

Ces derniers sont plus que décidés à œuvrer pour faire le choix des meilleurs futurs élus. Un choix qui doit être empreint de compétence, d’intégrité et qui serviront avant de se servir.

M. Laouer