22.324 nouveaux inscrits et 9.805 radiés : 9 listes de candidature déposées à la DRAG

La wilaya de Tizi-Ouzou a enregistré à la faveur de l’opération de révision exceptionnelle du fichier électoral en prévision des élections locales du 23 novembre prochain, un total de 22.324 nouveaux inscrits et 9.805 nouvelles radiations sur les listes électorales au niveau des 67 communes de la wilaya, apprend-on de la Direction de la Réglementation et des Affaires Générales (DRAG). Avec ces nouveaux inscrits et radiations, le corps électoral de la wilaya de Tizi-Ouzou a atteint le 13 septembre courant, datte de clôture de cette opération, un total de 687.998 électeurs et électrices appelés à se rendre le 23 novembre prochain aux urnes pour élire les membres des Assemblées populaires communales (APC) et de l’Assemblée populaire de wilaya (APW).

Concernant le nombre de listes de candidatures qui ont été déposées au niveau du bureau des élections de cette direction, celui-ci était jusqu’à hier matin, une semaine avant le dernier délai fixé par la loi électorale pour le dépôt des listes de candidatures, soit le 24 septembre à minuit, de l’ordre de neuf listes pour les assemblées populaires communales présentées par le Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD), selon toujours notre source.

Bel. Adrar