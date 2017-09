Eléctions locales, Candidats non retenus : le FLN Installe une commission de recours

En raison du nombre important de candidats, le FLN a décidé de la mise en place d’une commission de recours qui aura à statuer sur les cas des candidats dont les dossiers pour les élections locales du 23 novembre n’ont pas été retenus par les commissions électorales au niveau des wilayas.

Présidée par le Secrétaire général du parti, M. Ould Abbès, cette commission continuera à recevoir les requêtes des candidats jusqu’au 19 septembre à minuit avant de prendre le temps de les étudier et de rendre son verdict, a révélé à ce sujet le site d’information électronique,

Algerie1. La même source s’attend à ce propos à un grand «rush» de mécontents, si on se fie au nombre hallucinant des dossiers de postulants, plus de 51.000, qui désirent se présenter aux élections du renouvèlement des Assemblées populaires communales et les Assemblées populaires de wilayas. En tous les cas, les militants et les cadres du Front de libération nationale souhaitent que cette démarche calme les ardeurs de certaines voix qui veulent imposer leurs hommes, au détriment de la voie légale qui stipule que seule la base via les commissions électorales locales est à même de confectionner les listes et surtout les têtes de listes, sous réserve bien entendu de l’aval final de la direction. Une validation qui tarde cependant à venir tant les malentendus et autres malaises, et même des bras de fer entre diverses parties du FLN sont légion en ces temps de «casting» pré-électoral. Il convient de rappeler que la direction de l’ex-parti unique a fixé, au mois de juillet dernier, de nouveaux critères d’éligibilité à travers l’envoi aux secrétaires des Kasmate et des Mouhafada et aux responsables de commissions électorales des circulaires insistant sur la nécessité de faire le «bon» choix pour espérer faire «bonne figure» lors du scrutin. Il s’agit d’une série de conditions et de normes dans l’opération d’élaboration et de classement des listes de candidatures, conformément aux statuts et au règlement intérieur du parti. C’est son Secrétaire général, le Docteur Ould Abbès, qui a supervisé l’opération en personne, et ce, dans le but « d’éviter » de retomber dans les mêmes erreurs commises lors des dernières législatives lesquelles présentaient des candidats ne remplissant pas aux conditions d’éligibilité (antécédents judiciaires, nouveaux venus au parti...) sur les listes de candidatures, au grand dam des militants du FLN. Ainsi, de prime abord, l’Etat-major du parti a décidé d’exclure des listes toute personne qui se serait présentée sur d’autres listes ou contre le FLN lors des législatives du 4 mai dernier. Aussi, les candidats du FLN se sont engagés solennellement en faveur du programme du Président de la République et étaient tenus de justifier l’ancienneté dans le militantisme. L’accent a été mise par ailleurs sur l’intégrité, le dévouement, les compétences et l’honnêteté. Une autre condition est de jouir d’une popularité «appréciable» et d’une «bonne» moralité alors qu’une grande priorité est, semble-t-il, accordée aux jeunes et aux femme ainsi qu’aux candidats issus de famille révolutionnaire (moudjahidine, enfants de chouhada). Le SG du FLN veut encourager les jeunes militants et les femmes. À noter que les commissions locales chargées des listes de candidatures proposent à la direction du FLN 4 noms pour les listes APC et deux noms en ce qui concerne les APW. Des propositions qui seront passées à la loupe pour en finir une bonne fois pour toute de cette opération ; la date limite du dépôt des dossiers étant fixée au 24 septembre, à minuit.

Le député DjemaÏ en conseil de discipline ?

Au FLN, l’on semble décidé de rompre avec certaines pratiques qui n’ont que trop nui à son image, pour paraphraser son Secrétaire général. Le député de Tébessa, Mohamed Djemaï, serait traduit devant la commission de discipline du parti pour avoir attaqué violemment le Docteur Djamel Ould Abbès, du moins c’est ce que révèle le site d’information électronique, Algerie1. Le mis en cause, proche du sulfureux Mohamed Tliba est déjà très critiqué pour avoir tenté, selon les militants du FLN de Tébessa, « d’imposer » ses candidats aux élections locales du 23 novembre. D’ailleurs, une manifestation de soutien au SG du FLN a été organisée samedi dernier dans l’antique Thevest. Les militants y ont exprimé leur soutien à Ould Abbès dans sa démarche d’assainir la situation au sein de l’ex-parti unique.

