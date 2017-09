Algérie - Tunisie : Rencontre sur l’économie verte à Oran

Une rencontre algéro-tunisienne visant à «identifier des pistes de partenariat» dans le domaine de l’économie verte est prévue aujourd’hui à Oran, a-t-on appris du chargé de la communication du Bureau «R20 Med» assurant la représentation méditerranéenne de l’ONG) «R20» (Regions of climate actions). La délégation tunisienne sera composée de représentants du Projet de coopération euro-méditerranéen «Energie-Emploi-Territoires» (EET), basé en Tunisie, qui entame lundi une visite de trois jours à Oran, à l’invitation du Bureau «R20 Med», a précisé à l’APS Anès Houari. «L’objectif de cette visite consiste également à faire découvrir à la délégation hôte des initiatives algériennes pionnières au Maghreb, en faveur de l’économie verte», a-t-il expliqué. Le «R20 Med» qui accueille la rencontre, en son siège à Oran, a mené des actions phares en collaboration avec le secteur de l’environnement de la wilaya. Entre autres réalisations à son actif, la mise en oeuvre du tri sélectif à la source des déchets ménagers, la création d’une unité pilote de production de compost, et la mise en place d’un Pôle de promotion de l’éco-construction. L’installation du «R20 Med» à Oran remonte à juin 2013, suite à la signature d’un accord-cadre de partenariat entre le Gouvernement algérien représenté par le ministère chargé de l’Environnement et l’ONG «R20 Med».



Plus de 15 tonnes de carton recyclable collectées



Plus de 15 tonnes de déchets de carton ont été collectées Oran pendant moins d’une semaine, a-t-on appris, lundi, de l’entreprise public de gestion des centres d’enfouissement technique de la capitale de l’ouest du pays.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la récupération des déchets en vue de les recycler, précise la même source. Un programme ambitieux a été tracé par les autorités locales pour la valorisation des déchets au niveau des communes de la ville et qui devra être lancé prochainement, a-t-on appris de bonne source. Le wali d’Oran, Mouloud Cherifi, avait réuni récemment les présidents d’APC et les a instruit d’acquérir des équipements pour le traitement des déchets recyclables, indiquant que la wilaya compte lancer un programme de recyclage qui implique les communes, premier maillon dans la chaine de la collecte des déchets. Il a aussi exhorté l’ensemble des communes d’Oran de s’équiper d’une presse qui servira à compacter les déchets valorisables, notamment les bouteilles, les canettes et les packs de boissons, déclarant qu’il s’agit d’un investissement léger qui ne dépasse pas le million de dinars et qui peut être source de revenus, vu que ces matières seront destinées à la vente.

La wilaya d’Oran compte plusieurs entreprises spécialisées dans la valorisation du carton, du papier, du plastique et même du verre. Hassi Bounif (Oran est) abrite le plus grand centre d’enfouissement technique (CET) à l’échelle africain. La wilaya recense également trois centres de collecte, alors que huit déchetteries sont aussi prévues dans l’agenda de la Direction locale de l’environnement. (APS)