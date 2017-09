Place de la République à Béchar : espace public ou hétéroclite ?

L’actuelle place de la République, créée dans les années 1920 sous le nom de place des Chameaux, alors qu’il n’y a jamais eu de chameaux à Béchar, mais des dromadaires, n’aura, jusqu’à ce jour, point perdu sa vocation première, à savoir une place à tout faire, sauf à être une place telle qu’elle est conçue dans les esprits et qui existe à travers le monde : un espace voué à accueillir des événements et des activités, tout en procurant des moments de repos à tout un chacun.

Après plusieurs décennies, cet espace ne sera pourtant pas encore parvenu à adopter le statut qui lui revient, malgré qu’il l’ait vécu, dans les années 50, avec l’organisation de foires annuelles, l’arrivée du fameux cirque Amar, pour ne citer que ces activités. Bien avant, il faudrait aussi rappeler que cet endroit, en plein centre ville de Béchar, devait son nom aux premiers militaires qui avaient occupé la ville, et où les caravanes qui apportaient les dattes du Sud, repartaient chargées de thé et de sucre. Les commerçants juifs originaires du Tafilalet, région du sud des Hauts plateaux du Maroc, assuraient la commercialisation et le transit de toutes ces marchandises. Bien plus tard, lorsque la Transsaharienne, compagnie de transport avec ses camions Berliet, a remplacé les dromadaires, ces derniers se sont fait plus rares, mettant ainsi fin aussi bien au négoce qu’au nom de place des chameaux, baptisée alors place Luteaud.

Une place transformée en marché d’épices et de divers autres produits et qui verra, un peu plus tard, l’apparition de véritables magasins et autres fonds commerciaux, ainsi que la construction de ce que l’on a appelé à l’époque «les arcades». Cette métamorphose se poursuivra après l’indépendance, par la réalisation d’espaces verts et la construction d’un «jet d’eau» lumineux, dont la photo continue de symboliser la ville de Béchar et dont le nom se perpétue encore de nos jours, pour les plus nostalgiques. Malheureusement, la place de la République connaîtra encore un déclin puisqu’elle sera devenue, pendant longtemps, un lieu repoussant où se réunissaient, au su et au vu de tous, ivrognes et désœuvrés, alors que l’on évitait le plus souvent de traverser cette place, notamment à des heures tardives de la soirée, ou en famille. Grâce aux travaux de réaménagement entrepris dès 2012, pour une enveloppe financière de 4 milliards de centimes, la place de la République s’est refait «une toilette» avec son «jet d’eau» qui ne fonctionne qu’occasionnellement. Un grand espace (dont une partie des abords aurait du être destinée à élargir la voie qui la contourne), destitué de tout ce qui a trait au Vert, destiné à battre le pavé, avec quelques bancs métalliques (le métal ayant tout envahi), souvent sales mais occupés à longueur de journée, par des passants qui ne passent pas, mais qui dégustent très lentement un café dans un verre jetable, qui finira par atterrir à ras le sol, entachant ce parterre qui perd ainsi tout l’éclat du carrelage dont il est recouvert. Aujourd’hui, il est difficile d’affirmer que cet endroit répond à la définition universelle de «place publique», excepté si l’on considère que le qualifiant «publique» signifie «fréquentée». Car, en effet, cette place est effectivement fréquentée à longueur de journée, par des groupes de citoyens et à des moments différents, comme si tout le monde devait respecter un programme que seule l’habitude aura imposé. Durant la matinée, vous y verrait quelques badauds errer ça et là, des gens dont l’itinéraire passe par cette place ou encore ces retraités qui, assis sur un banc, viennent échanger quelques souvenirs ou leurs points de vue sur l’actualité.

Ramdane Bezza