Plus de 120 interventions et 400 consultations à Bordj Bou-Arréridj : L’équipe de médecins algéro-français mise sur la formation

Les journées médico-chirurgicales qui ont eu lieu à Bordj Bou Arréridj se sont terminées hier. Ces journées, organisées par l’association d’amitié populaire algéro-française en collaboration avec la direction de la santé au niveau de la wilaya, se sont soldées par la réalisation de plus de 120 interventions chirurgicales et 400 consultations dans différentes spécialités comme l’ophtalmologie, la gastro-entérologie, la chirurgie générale, l’orthopédie, la neurochirurgie, la chirurgie infantile et la gynécologie obstétrique. Ce qui a permis de soulager des centaines de malades de la wilaya et d’ailleurs. Ces malades, qui étaient des cas durs, attendaient depuis des mois, voire des années une prise en charge sérieuse de leurs pathologies qui ne pouvaient être traitées qu’à l’extérieur du pays. Autant dire que toutes ces interventions ont permis au pays une saignée de devises si ces cas ont été transférés à l’étranger. Au passage les patients qui ont été sauvés d’une dégradation de leur état ont apprécié cette initiative qui est venue comme un miracle leur donner une seconde vie.

Pour que d’autres malades puissent bénéficier des mêmes services et ne pas attendre de miracles justement, les journées médico-chirurgicales ont été accompagnées d’un volet formation qui n’a pas manqué d’attirer beaucoup de médecins de la région et même des étudiants de l’université. Ces médecins sont désormais capables d’effectuer les mêmes actes que leurs homologues français, de l’avis même des membres de l’équipe qui a encadré la manifestation. Il leur faut seulement disposer des mêmes moyens, ont-ils déclaré à la fin de cette dernière. Ces membres ont invité les investisseurs locaux à financer l’opération d’acquisition de ces moyens pour améliorer l’équipement des hôpitaux de la région et du pays. Ils ont proposé la création de pôles médicaux pour suivre les cas les plus sérieux à travers le pays.

La région de Bordj Bou Arréridj, qui est un carrefour entre l’est et le centre, le nord et le sud, pourrait prendre en charge celui des urgences. Les membres de l’équipe médicale algéro-française se sont donnés deux ans pour monter ce pôle avec l’aide de leurs homologues sur place. «Nous ne voulons pas seulement venir en aide aux malades dans le besoin mais aussi contribuer au développement de la santé en Algérie», ont-ils dit. Rappelons qu’un groupe d’une quarantaine de médecins de renom a séjourné dans la wilaya de Bordj Bou Arréridj, du 09 au 16 du mois en cours, à l’invitation de l’association de l’amitié populaire algéro-française. Ces médecins, algériens pour la plupart mais aussi français, exercent dans différents hôpitaux de l’hexagone. Orientés dans les hôpitaux de Bordj Bou Arréridj, Ras El Oued, Bordj Ghedir et Medjana en plus de la maternité du chef-lieu, ils se sont mis bénévolement au travail le lendemain de leur arrivée dans la wilaya. Ils ont consacré la dernière journée de leur séjour à la visite de leurs patients qui se portent bien selon les médecins qui les suivaient et qui ont préparé leurs dossiers à leurs confrères venus d’outre-mer.

Fouad Daoud