La Radieuse : Solidarité avec un malade

Fidèle à sa politique de solidarité et de soutien aux familles nécessiteuses, et suite à l’appel de la mère de Djillali Ahmed, hadja Mecherfi Mokhtaria afin d’aider son fils Ahmed qui souhaite se déplacer en Tunisie où il effectuera une opération chirurgicale délicate sur ses deux jambes, le président de la Radieuse, Chafi Kada, a pris contact avec la famille du jeune malade à laquelle il vient de régler le délicat problème financier de cette opération.

Hadja Mokhtaria Mecherfi, accompagnée par son deuxième fils, a fondu en larmes, tout en remerciant la Radieuse et a remercié Dieu, ainsi que toutes les personnes qui l’ont soutenue moralement et financièrement.