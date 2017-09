Scolarisation des enfants en situation de handicap : appel à la mise en place d’un service d’accompagnement

La Fédération algérienne des personnes handicapées (FAPH) a organisé, hier, à Alger, un séminaire dans le cadre du projet intitulé : «plaidoyer pour l'accès au droit à la scolarisation aux enfants en situation de handicap». Intitulé «Ouvres-moi l’accès à l’école », ce séminaire, portant sur l’insertion scolaire des enfants handicapés, a vu la participation des représentants des ministères de la solidarité nationale et de la formation et l’enseignement professionnel ainsi que des représentants de la commission nationale des droit de l’Homme. Dans son intervention, la présidente de la FAPH, Mme Atika Mammeri, a mis l’accent sur la nécessité de mettre en place une stratégie durable pour garantir et faciliter la scolarisation de l’enfant en situation de handicap dans des écoles ordinaires et ce pour une meilleure insertion dans la société. Mme Mammeri a fait savoir que le but de ce séminaire de réflexion sur les dispositifs de scolarisation des enfants handicapés est d’identifier les facteurs qui entravent l’insertion scolaire de ces enfants qui ont le droit à l'éducation, à l’instar de leurs semblables et ce, quel que soit leur handicap. Dans ce contexte, Mme Mammeri a expliqué que «l’accès au droit à la scolarisation des enfants handicapés est très difficile» et d’ajouter que «les établissements scolaires ne sont pas dotés de moyens adéquats facilitant l'accès aux classes ainsi que un mobilier scolaire y afférent. «Un enfant handicapé moteur à besoin d’une table adaptée pour sa chaise roulante», a-t-elle précisé. La présidente de la Fédération a, également, soulevé la problématique liée à la formation des enseignants en charge des handicapés. «Les enseignants n’ont pas eu une formation appropriée dans ce domaine car, le plus souvent, le handicapé a besoin une attention très particulière», a souligné Mme Mammeri, qui suggère la mise en place d’un service d'accompagnement à la scolarisation des enfants en situation de handicap. Selon la présidente de la Fédération, ce service permettra à l’enfant handicapé de renforcer son autonomie, de se scolariser et se préparer, par la suite, à participer activement dans la vie sociale. « La mission de ce service consiste à faciliter l’accès et garantir le maintien de la scolarisation de l’enfant en situation de handicap dans l’école ordinaire et avec une aide particulière des auxiliaires scolaires qui manquent à l'heure actuelle afin de faciliter l'insertion scolaire de l'enfant», a expliqué Mme Mammeri, précisant que la prise en charge des enfants handicapés, notamment pour ce qui est de leur scolarisation, nécessite la conjugaison de tous les efforts, d’où la nécessité d’élaborer une stratégie de prise en charge, d’aide et d’accompagnement de cette frange de la société. Pour sa part, le représentant du ministère de la solidarité national, M. Yacine Abdelgarfi, a rappelé l’engagement du ministère qu’il représente dans l’accompagnement des différentes actions susceptibles de donner à l’enfant handicapé le maximum de chance de suivre une scolarité au sein de l’école ordinaire. De son côté, Mme Aicha Zenai, membre de la commission nationale des droits de l’Homme, a indiqué que le droit à l'éducation est un droit fondamental pour tous les enfants sans exception. «C’est la raison pour laquelle, il faut améliorer les dispositifs d’accès à la scolarisation des enfants handicapés pour une meilleure égalité des chances», a-t-elle noté. Ayant pris part à cette rencontre, un groupe de jeunes volontaires a mis en œuvre un logiciel pour faciliter l’apprentissage des petits enfants qui ont des difficultés. un geste qui mérite d’être salué.

Kamélia Hadjib