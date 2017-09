Cantines scolaires : Une absence toujours décriée

Lors du passage de la ministre de l’éducation devant les élus de la nation, les députés ont soulevé de multiples préoccupations par rapport à l’amélioration des conditions de scolarisation des élèves tel le manque de chauffages et de cantines scolaires.

Rares, en effet, sont les établissement scolaires au niveau de la capitale qui assurent des repas aux élèves a l’heure du déjeuner au grand dam des parents qui se sont orientés vers les écoles privées.

«J’ai deux gosses, le premier est en deuxième année primaire et l’autre est en cinquième. Ils étaient dans une école publique mais je devais sortir de mon boulot à midi pour rentrer à la maison et leur donner à déjeuner vu l’inexistence des cantines et rejoindre mon poste après. Maintenant, je les ai inscrits dans une école privée et depuis je suis tranquille, ils mangent là bas et ils sont très bien pris en charge. Il est vrai que je dépense beaucoup d’argent mais la stabilité de mes enfants est plus importante», nous a confié une maman.

Pourtant, en plus du budget du ministère alloué à la restauration scolaire d’un montant de près 20 milliards de dinars, les APC et les wilayas versent également des subventions conséquentes pour améliorer la qualité des menus aux élèves. Selon la ministre de l’éducation nationale, Nouria Benghebrit, «une enveloppe de 10 milliards de dinars est accordée annuellement» aux communes au titre des aides destinées à la réalisation et l'équipement des écoles primaires et des cantines scolaires.

Les APC doivent assurer également le personnel nécessaire aux écoles primaires pour effectuer les travaux de maintenance, l’alimentation en mazout, le traitement par le chlore des eaux distribuées au niveau des établissements scolaires et en garantir le transport aux élèves des zones enclavés. Comment expliquer alors que des écoles au niveau des grandes villes n’assurent toujours pas la restauration pour les élèves ? Le problème de l’absence et de la gestion défaillante des cantines scolaires refait surface à chaque rentrée scolaire. Les problèmes financiers des APC entravent le bon fonctionnement et font que les écoles primaires ne peuvent accueillir les élèves dans de bonnes conditions. Selon un rapport établi par la commission de l'éducation et de l'enseignement au niveau de l'assemblée populaire de la wilaya (APW) d’Alger, le niveau de la restauration dans certains établissements est qualifié de «médiocre».

Comme il a été remarqué un manque de l'encadrement et de suivi. Cet état de fait s'est répercuté négativement sur la qualité du repas offert aux élèves. Il a été constaté, également, lors des visites d'inspection qui ont été effectuées par le président de la commission de l'APW, que des opérations de réhabilitation des cantines scolaires au niveau de l'ensemble des communes de l'est d'Alger s'avèrent nécessaires. Il a été signalé dans ce cadre que des classes ont été transférées en cantines en raison du manque flagrant enregistré en matière d'infrastructures de restauration scolaire. L’autre structure qui monte au créneau pour s’insurger contre l’état dans lequel se trouvent actuellement les cantines scolaires est le syndicat national des travailleurs de l’éducation (SNTE). Pour ce syndicat, la restauration scolaire pour tous n’est qu’un « slogan » qui cache mal la réalité de ces établissements. Aux yeux du syndicat, ni la qualité de la nourriture donnée aux enfants ni les services prodigués ne sont à la hauteur des ambitions et du budget mobilisé par l’éducation nationale. Le SNTE indique à ce sujet qu’il existe aujourd’hui 14.000 restaurants scolaires répartis à travers le territoire national. Trois millions d’élèves y ont accès quotidiennement les jours de classe pour un budget de «2000 milliards de centimes». Pour le SNTE, ce montant est suffisamment important pour que la restauration scolaire soit à des «standards de qualité supérieure», mais ce n’est pas le cas, a-t-il déploré appelant la ministre de l’Education à enquêter sur la gestion de ces établissements et prendre les mesures nécessaires.

Le syndicat déclare s’inquiéter en particulier des «cantines des établissements se trouvant dans les zones enclavées du pays» et dans les «régions» loin de tout contrôle de l’administration centrale. Le SNTE reproche aux communes qui ont la gestion des cantines scolaires. Il les accuse d’y avoir une gestion « à minima » sans précaution pour la santé des jeunes élèves. Il est à rappeler que la ministre de l’Education nationale, dans une récente déclaration, a souhaité voir son département récupérer la gérance et la gestion des cantines scolaires. Le débat est désormais ouvert. Et sous le signe de la polémique. Par ailleurs et en matière de nutrition, une enquête menée par le ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière en 2011 révèle que l’obésité chez les écoliers du secteur public serait due à l’alimentation dans les cantines scolaires, constituée à 75% de légumes secs tels que les haricots et les lentilles, alors que 55% seulement de nos écoliers mangent la viande trois fois par semaine.

L’union nationale des parents d’élèves va plus loin, elle affirme que 800.000 élèves souffrent de malnutrition et que plusieurs cas d’élèves transportés vers les hôpitaux pour cause d’anémie et autres problème dus à la malnutrition ont été enregistrés dans différentes écoles.

Farida Larbi