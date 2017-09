Le Coin du copiste : Semaine Coréenne

Elles avaient commencé à s’espacer depuis quelque temps au profit des grands événements culturels d’envergure internationale, qui ont lieu chaque année en Algérie, car souvent elles apparaissent comme le fruit des relations entre les ambassades des pays étrangers et le ministère de tutelle. Elles, ce sont les semaines culturelles qu’organisent parfois des pays dont des citoyens sont en résidence et qui veulent faire connaître leur patrimoine et leur civilisation, leur culture, langue et us et coutumes. En tête de ces pays, on retrouve chez nous un certain nombre de pays asiatiques qui reviennent souvent dans ces manifestations qui visent à donner, à travers une huitaine de jours, une carte postale de leur région dont l’éloignement géographique les rend aux yeux de beaucoup d’Algériens de parfaits inconnus qui sont quelques fois en visite dans notre capitale où ils arpentent les avenues, les ruelles de la Casbah en touristes. Cette fois, c’est au tour de l’ambassade de Corée d’inviter, pour la fin de ce mois et le début du mois d’octobre qui s’y colle, le public algérois à venir découvrir la culture coréenne sous ses diverses facettes avec une série d’activités en ville. C’est également pour ce pays à la pointe de la modernité de célébrer l’amitié et les relations diplomatiques qu’il entretient avec notre pays. «Que vous soyez amateurs de culture coréenne ou juste curieux, cette occasion est là pour vous faire découvrir ce pays sous tous ses angles. Du sport à la gastronomie en passant par le cinéma, la littérature et la musique, le programme prévu couvre de nombreuses thématiques», rappelle un site électronique à l’adresse des personnes intéressées, et de préciser la date de l’événement et les lieux choisis pour le déroulement de cette manifestation : «Du 22 septembre au 8 octobre, la bibliothèque de l’université d’Alger accueillera une exposition de livres coréens. Quant au reste, ce sont sept événements qui vont prendre place entre la salle Ibn- Khaldoun, la salle Omnisports Harcha et l’hôtel El-Aurassi. A noter que certains événements se dérouleront à la résidence de l’ambassadeur, mais sur invitation seulement, et ne concernent malheureusement pas le public.» Au programme de cette semaine culturelle des projections de films, comme

« Le magicien des temps modernes » et « L’Amiral », un concert de post-rock du groupe

« Jambinal » ainsi qu’une exposition de livres. Par ailleurs, les organisateurs entendent donner un large aperçu de leur pays en présentant un séminaire sur la croissance économique de la Corée et ouvrir la discussion sur les relations économiques entre nos deux pays et enfin lancer un concours d’expression orale de la langue coréenne, tout en passant pour les fins gourmets dans la Résidence de l’ambassadeur par « La trilogie des saveurs » sur la gastronomie.

L. Graba