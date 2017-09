L’Afrique du Sud invitéE d’honneur de la 22e édition et la Chine l’année prochaine Messaoudi Hamidou, commissaire du SILA : « plus de 12.000 titres, dont 130 livres exclus »

Le commissaire du Salon international du livre algérien (SILA) Messaoudi Hamidou, a annoncé, hier à Alger, que l’inauguration officielle de la 22e édition du SILA aura lieu le 25 octobre prochain et son ouverture au large public est prévue le 26 octobre jusqu’au 5 Novembre 2017. Il indiquera que 51 pays participeront à cet évènement international organisé annuellement par l’Algérie.

Lors d’une conférence de presse organisée au forum Echâab à Alger, le commissaire du SILA a précisé, au préalable, que le budget consacré à l’organisation de la 22 édition du SILA à baissé d’un tiers par rapport à l’année précédente, rappellera que 12 milliards ont été consacrés à la 21e édition et huit milliards pour cette année, « cela nous a poussés à chercher d’autres ressources financières pour pouvoir couvrir les dépenses » pour cette année. Dans ce cadre, le commissaire du SILA a dit : « Il ne faut pas compter uniquement sur le soutien de l’Etat, il faut choisir des ressources financières. Cette année, nous avons trouvé 4 sponsors et il est fort possible que le nombre de sponsors soit augmenté à la 23e édition du SILA».

Après avoir annoncé que 51 pays participeront à cet évènement international, M. Messaoudi Hamidou a fait savoir que l’«administration du SILA a accordé la participation de 920 maisons d’édition, en revanche 25 maisons d’édition sont exclues, car elles n’ont pas répondu aux exigences de l’administration du SILA ». De plus, « la prohibition de l’exposition de 130 livres, et cela est dû au contenu de l’œuvre ». Par ailleurs, le même responsable a rassuré : « Un comité de lecteurs constitué de différentes administrations dont les ministères de l’Intérieur, des Affaires religieuses …, est chargé de lire les titres exposés au salon du livre ».

Enfin, le commissaire du SILA a annoncé « un programme riche durant le déroulement de cet évènement, avec des conférences littéraires, des activités destinées notamment aux enfants et des hommages …»

Hicham Hamza