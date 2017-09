Corée du Nord : Des chasseurs et bombardiers américains survolent la péninsule

Quatre chasseurs furtifs et deux bombardiers américains ont survolé hier la péninsule coréenne dans une démonstration de force, après les derniers essais nucléaire et balistique nord-coréens, a annoncé le ministère sud-coréen de la Défense.

Quatre chasseurs F-35B et deux bombardiers B-1B ont volé au-dessus de la péninsule pour "démontrer les capacités de dissuasion de l'alliance américano-sud-coréenne contre les menaces nucléaire et balistique nord-coréennes", a précisé le ministère dans un communiqué. Il s'agit des premiers vols américains dans cette zone depuis que le Nord a réalisé le 3 septembre son sixième essai nucléaire et envoyé un missile balistique au-dessus du Japon vendredi. Les avions américains ont pris part avec quatre chasseurs sud-coréens F-15K à un "entraînement de routine", précise le ministère qui ajoute que les deux alliés réitéreront ce type d'exercice. Les derniers vols de l'armée de l'air américaine dans le ciel coréen remontaient au 31 août. L'administration de Donald Trump a martelé dimanche qu'elle profiterait de l'Assemblée générale des Nations unies cette semaine pour exiger la pleine application des sanctions internationales contre la Corée du Nord, menaçant celle-ci de "destruction" si elle continuait de provoquer Washington et ses alliés. Les tensions ont augmenté au début du mois quand Pyongyang a revendiqué le test réussi d'une bombe à hydrogène, après avoir lancé en juillet deux missiles balistiques intercontinentaux. Le Conseil de sécurité des Nations unies a voté lundi dernier un huitième train de sanctions pour contraindre Pyongyang à renoncer à ses programmes balistique et nucléaire interdits. Cela n'a pas dissuadé la Corée du Nord de tirer vendredi un missile au-dessus du territoire japonais.

Toutes les options sont épuisées

L'ambassadrice américaine aux Nations Unies Nikki Haley a averti dimanche que l'ONU avait "épuisé" toutes les options à sa disposition face à la question nucléaire dans la péninsule coréenne. "Nous avons maintenant plus ou moins épuisé toutes les solutions que nous pouvions trouver au Conseil de sécurité", a-t-elle déclaré lors d'une interview accordée à CNN. "Aucun d'entre nous ne veut la guerre", a-t-elle dit, ajoutant cependant que si la diplomatie échouait sur la question nucléaire, le secrétaire américain à la Défense James Mattis "se chargerait du problème". Pendant ce temps, les Etats-Unis et la Corée du Sud ont convenu de renforcer leur pression sur la République populaire démocratique de Corée (RPDC) suite à son dernier test de missile, a annoncé dimanche la Maison-Blanche. Le président américain Donald Trump et le président sud-coréen Moon Jae-in se sont entretenus samedi par téléphone, et se sont engagés à "continuer à prendre des mesures pour renforcer leurs capacités de dissuasion et de défense, et pour maximiser la pression économique et diplomatique" sur la RPDC, selon un communiqué de la Maison-Blanche. La RPDC a confirmé avoir procédé à un nouveau test de missile balistique à moyenne portée vendredi. Ce tir de missile, qui enfreint les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, intervient quelques jours à peine après l'imposition de nouvelles sanctions contre Pyongyang, suite à son essai nucléaire du 3 septembre. Vendredi, la Chine a déclaré son opposition aux tirs de missiles balistiques de la RPDC, et a appelé toutes les parties concernées à faire preuve de retenue et à s'abstenir de tout acte susceptible d'aggraver les tensions dans la péninsule coréenne. (APS)