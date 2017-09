Basket-ball, Euro-2017 : Les frères Gasol offrent une nouvelle médaille à l’Espagne

Les frères Pau et Marc Gasol ont donné à l'Espagne sa neuvième médaille à l'Euro en dix éditions en marquant respectivement 26 et 25 points lors de la victoire sur la Russie, 93 à 85, dans le match pour la troisième place, dimanche à Istanbul. C'était probablement le dernier match de Pau, 37 ans, dans un Championnat d'Europe, la prochaine édition n'ayant lieu que dans quatre ans, même si le pivot six fois All Star en NBA n'a pas encore annoncé sa retraite. Une autre légende du basket espagnol, l'arrière Juan Carlos Navarro, a porté le maillot de la "Roja" pour la dernière fois à 37 ans. Il avait battu le record des sélections juste avant le tournoi (il termine son parcours avec 253). Ce podium n'est qu'un lot de consolation pour les Espagnols, qui ont perdu leur titre en demi-finale contre la Slovénie alors qu'ils partaient favoris pour une quatrième médaille d'or après 2009, 2011 et 2015, malgré de nombreuses absences (Sergio Llull, Rudy Fernandez, Nikola Mirotic). L'Espagne a fait la course en tête pendant tout le match, son avance atteignant un moment 18 points. Elle a maîtrisé sans trop trembler le retour des Russes revenus à deux longueurs dans le dernier quart-temps.