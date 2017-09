Match Atlanta-Orlando : nombre record de spectateurs

Quelque 70.425 spectateurs ont assisté samedi au match entre Atlanta et Orlando, qui s'est soldé par un nul (3-3), soit un nouveau record de fréquentation pour une rencontre de saison régulière du Championnat nord-américain de football (MLS). Atlanta, qui a fait ses débuts en MLS cette saison, disputait son deuxième match dans son nouveau stade, le Mercedes-Benz Stadium, inauguré fin août, et qu'il partage avec l'équipe de football américain (NFL) des Atlanta Falcons. Le précédent record pour un match de saison régulière en MLS remontait à 1996 lorsque 69.255 spectateurs avaient assisté aux débuts du Los Angeles Galaxy face aux Metrostars au Rose Bowl de Pasadena. Le record absolu en MLS est de 92.650 spectateurs en août 2006 pour le match entre Chivas USA, équipe démantelée depuis, et New England au Coliseum de Los Angeles, mais cette rencontre était suivie d'un match amical entre le FC Barcelone et Club América. Pour ce match historique, Atlanta a offert à ses supporteurs un scénario palpitant: mené à trois reprises, l'équipe entraînée par Gerardo Martinez a égalisé à chaque fois grâce au même joueur, son buteur-vedette Josef Martinez. L'international vénézuélien a ainsi signé son troisième hat-trick de la saison, le deuxième en moins d'une semaine, et il totalise 16 buts en seulement 14 matches, ce qui lui vaut d'occuper la quatrième place au classement des buteurs. Atlanta, en lice pour établir un nouveau record de fréquentation moyenne sur une saison MLS, est 5e de la conférence Est avec 43 points, tandis qu'Orlando, qui n'a gagné qu'un seul de ses dix derniers matches, est 9e (35 pts).