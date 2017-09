Confédération africaine de Boule lyonnaise : L’Algérien Rida Harroug, élu premier vice-président

Le président de la Fédération algérienne des sports de boules (FASB), Mohamed Rida Harroug a été élu 1er vice-président de la Confédération africaine de boule lyonnaise (CASB) dont l'assemblée générale constitutive (AGC) a été tenue à Casablanca au Maroc, en marge du Championnat du monde (messieurs) qui débute, lundi et se poursuivra jusqu'au 25 septembre. A L'issue de son élection, Harroug qui est également, l'actuel président de la Fédération algérienne de sports boules (FASB) n'a pas caché sa joie pour ce nouveau poste qui offre à l'Algérie l'occasion de mettre, au service de l'Afrique, son expérience pratique dans les disciplines de sports boules et spécialement la boule lyonnaise (Jeu long). "Ce nouveau poste de responsabilité est une opportunité pour nous de participer au développement de la boule lyonnaise en Afrique (jeu long). Ce sport prend de plus en plus d'envergure dans notre grand continent, et c’est ce qui nous a incités, nous les responsables des fédérations nationales, après l'accord de la FIB (Fédération internationale de boules), de l'UCSA (Union des Confédérations sportives d'Afrique) et de la Confédération mondiale des sports de boules (CMSB), à nous unir autour d'une structure solide regroupant tous les pays afin de pousser de l'avant le jeu long en Afrique", a indiqué Rida Harroug.

De l'avis du responsable algérien, la nouvelle équipe dirigeante de la Confédération devra avoir une vision expansionniste pour rendre la boule lyonnaise en Afrique plus compétitive. "La nouvelle direction aura à élaborer un plan d'action raisonnable porté sur le développement et la massification du jeu long dans le continent, et mettre aussi en place une feuille de route pour les cadres techniques et administratifs africains et autres, afin de leur permettre de suivre l'évolution de ce sport et être au diapason de ce qui se fait un peu partout ailleurs", a-t-il souligné. Douze pays africains ont pris part aux travaux de l'assemblée constitutive de la Confédération africaine de boule lyonnaise (CASB). Il s'agit de l'Algérie, Maroc, Burkina Faso, Niger, Egypte, Djibouti, Mauritanie, Nigeria, Libye, Tunisie, Soudan et Côte d’Ivoire. Les membres de l'AG ont aussi porté le Marocain Lahcen Bouaoud à la tête de la Confédération africaine de boule lyonnaise (CASB). L'actuel président de la Fédération royale marocaine du sport-boules (FRMSB) a été élu à l'unanimité à la présidence et était seul candidat. Dans une déclaration à la presse, suite à son élection, le premier président de la CASB a fait savoir que trois chantiers seront érigés en priorité lors de son mandat, à savoir la formation des jeunes, la mise à niveau des clubs et la vulgarisation de la discipline en Afrique et au Maroc. Le nouveau comité directeur de la CASB comprend trois vice-présidents en l’occurrence, Mohamed Rida Harroug (Algérie), Yasser Ababakr (Soudan) et Mohamed Taouil (Libye), aux côtés du secrétaire général, Mohamed Soussi (Maroc) et du trésorier, Abdelatif Abou Taher (Maroc). Les autres membres sont: Mustapha Toufahi (Mauritanie), Mohamed Ali Abdelillahi (Djibouti), Amado Daoura (Niger), Denis N'guebe (Nigéria), Ahmed Al Khatib (Egypte), Abdoul Alaziz Sankara (Burkina Faso) et Daniel Kimo (Côte d'Ivoire). Il est prévu dans le programme de l'année 2018 que des qualifications continentales pour le Mondial de boule lyonnaise soient organisées dans un pays africain à choisir.