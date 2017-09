Tennis : Tournoi « Futures 27 » en Tunisie : L’Algérien Abibsi au second tour

Le tennisman algérien Mohamed Ali Abibsi s'est qualifié samedi au second tour de la phase qualificative du tournoi international seniors ''Futures 27'', qui se déroule du 16 au 23 septembre à Hammamet (Tunisie), après son succès face au Russe Pavel Ognev 7-5 7-5. Pour le compte du deuxième tour, prévu dimanche, l'Algérien défiera l'Italien Vito Dellelba qui s'est qualifié aux dépens de l'Irlandais Preston Connor 6-2 6-3. Plusieurs athlètes, bien classés dans le ''Ranking mondial'', prennent part à cette échéance, notamment le Portugais Frederico Ferreira Silva (349e mondial), le Français Alexis Musialek (455e mondial) et le Belge Romain Barbosa (540e mondial). Cette compétition, destinée uniquement aux messieurs, est dotée d'un prize-money de 15.000 USD et se déroulera sur les courts en terre battue de l'hôtel Sentido Phenicia - Hammamet (Tunisie).