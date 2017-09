Championnat national, précision d’atterrissage et parapente en distance : deux disciplines séparées

La troisième édition du Championnat national de parapente qui devait s’ouvrir hier à Tizi-Ouzou, est marquée cette année par la séparation des épreuves de précision d’atterrissage ou du parapente en distance, en deux compétitions distinctes, a annoncé, dimanche, le président de la Fédération Algérienne des sports aériens (FASA). Cette année, nous aurons deux champions, l’un dans l’épreuve de l’atterrissage de précision et celle du cross en parapente (durée et distance) au lieu d’un dans ces deux épreuves qui étaient jumelées lors des deux précédentes éditions, a précisé Agroum Saïd. La compétition de précision d’atterrissage s’adresse à tous les pilotes autonomes, notamment ceux n’ayant pas le niveau pour faire de la distance. Les pilotes seront notés sur la précision de leur atterrissage et celle de parapente en distance à des pilotes expérimentés et autonomes, a-t-on indiqué de même source. Autre particularité de cette année est l’organisation des portes ouvertes sur les sports aériens, deux jours avant le début de la compétition prévue à partir de demain à Aswel n’Ath Ziki, soit les 18 et 19 de ce mois au stade 1er-Novembre du chef-lieu de wilaya, afin de permettre au large public de découvrir cette discipline, a-t-il ajouté. Les visiteurs de cette exposition qui sera animée par 14 clubs auront droit à des affiches expliquant les différents concepts de l'aviation, et pourront découvrir des photos sur les activités des aéroclubs et de la FASA, un simulateur Flight, des maquettes d'avions, des voiles de parapente, des para-moteurs. Des exhibitions de vol seront également effectuées par des pilotes confirmés lors de ces deux journées d’exposition. Ce championnat, placé sous le haut patronage du ministère de la Jeunesse et des Sports, verra également la participation, pour la première fois, à la compétition qui se déroulera du 20 au 23 septembre dans la daïra de Bouzguene, de la gent féminine qui sera représentée par 7 pilotes sur la soixantaine de compétiteurs issus de 25 clubs et représentant 14 wilayas, a indiqué pour sa part le président du club des sports aériens et de montagne de Bouzguène, Allili Karim. Le décollage des participants se fera à partir de la montagne Aswel de la commune d’Ath Ziki, alors que l’atterrissage est prévu au stade Sahel, dans la commune de Bouzguene, a-t-il rappelé.