Dans la lucarne : analystes contredits

Il faut admettre qu’aujourd’hui notre élimination prématurée du mondial2018, prévu en Russie, a eu des répercussions directes sur la gestion de notre football, aussi bien sur le plan de l’équipe nationale que celui des clubs. On ne s’y retrouve pas. On est vraiment devant un véritable dilemme. Faut-il refaire le travail au niveau organisationnel en partie ou bien porter directement un coup puissant dans la « fourmilière » pour reprendre quasiment à zéro. Ce qui n’a jamais été facile. On ne peut effacer d’un coup de main des décennies d’errements et de bricolage. Il faut dire que le ou les dossiers existants sont lourds. Il n’appartient pas à une seule personne de réussir là où d’éminents spécialistes se sont « cassés les dents » auparavant. La tâche est ardue et difficile. Personne ne peut dire le contraire. Néanmoins, il ne faut pas être intempestif dans ses prises de positions. C'est-à-dire qu’il ne faut pas aller vite en besogne. Il ne faut pas se tromper de cible ou d’objectif. De plus, il faut tout d’abord, avant toute prise de décision, s’entourer de vrais spécialistes qui savent mettre le doigt sur les vrais problèmes auxquels notre football est confronté ces temps-ci. Car, jusqu’à maintenant, on a l’impression de faire dans la précipitation et le va-vite. On est loin d’être serein, puisque celui qui est à la tête du football national décide rapidement à la place du sélectionneur national en voulant « délester » l’EN A de cinq de ses « cadres ». Certains demandent même qu’on change jusqu’à neuf joueurs qui doivent quitter l’EN avant le prochain match, à Yaoundé, le 07 octobre prochain, contre le Cameroun. C'est-à-dire que les inconditionnels algériens, qui vouent un « amour fou » à leur équipe nationale, vont voir prochainement un groupe qu’ils ne reconnaissent plus. Ce qui nous chagrine encore plus, c’est qu’on ne sait pas encore comment procéder concrètement sur le terrain pour rendre effectif ce changement. Ceux qui ont la charge de notre football estiment qu’il faut changer. C’est inévitable. Là, on veut aussi toucher la DTN, puisqu’on a l’intention de ramener un spécialiste français qui ne fait pas, à priori, l’unanimité même au sein du MJS. Là, on continue à ignorer les talents « intra-muros ». Pourtant, on dispose de deux représentants algériens qui sont encore en lice dans les compétitions africaines : l’USMA et le MCA. Les joueurs de ces deux équipes avaient affronté deux équipes africaines dont l’une est maghrébine. Là, on relève qu’ils n’ont pas été ridicules. D’abord, l’USMA, à Beira, au Mozambique, devant l’équipe locale a raté d’un cheveu la victoire. Elle s’est fait rejoindre dans le temps additionnel à cause d’une erreur d’inattention. Le MCA, au stade du 5-Juillet, devant la redoutable formation tunisienne du Club Africain, a réussi une prestation de premier plan. Il est sorti victorieux avec l’art et la manière. Sans un arbitrage marocain plus ou moins favorable aux tunisiens, le score aurait été tout autre. C'est-à-dire qu’on aurait déjà assuré notre qualification aux demi-finales dès cette manche aller dans le temple du 5-Juillet. Quelles qu’en soient les raisons, les équipes locales ont prouvé qu’elles possèdent de la qualité et qu’elles ne craignent nullement l’adversité. Elles y vont au charbon, comme l’on dit ! Nombreux sont les joueurs au sein de ces deux formations qui ont montré qu’ils peuvent jouer dans n’importe quelle équipe. Ils peuvent même faire partie de l’EN A sans aucune embûche. Il y a aussi les joueurs évoluant avec l’ESS, le CRB, la JSSaoura, la JSK, le NAHD, le MCO… On a l’embarras du choix. Ceux qui sont en train de tenir un discours alarmant, comme quoi on n’a rien et que notre championnat national est

« faible » se trompent et ne font qu’aider une certaine politique du « tout étranger ». Qu’on ne s’y trompe pas d’orientation du fait qu’on dispose d’un « vivier » d’avenir !

Hamid Gharbi