Compétitions africaines : USMA et MCA ménagés

La famille du football est assez heureuse après les très bons résultats réalisés par l’USMA, en Ligue des champions d’Afrique, et le MCA, en coupe de la CAF, au stade des quarts de finale. C'est-à-dire que nos représentants sont à trois matches de la finale de leurs compétitions respectives.

Ce qui serait une très bonne chose par ces temps de disette où l’on n’a rien à se mettre sous la dent. Après l’élimination, sans gloire, de notre équipe nationale des éliminatoires du mondial 2018 en Russie, tous les regards sont braqués, désormais, sur nos compétitions nationales, mais surtout africaines où deux de nos représentants sont toujours en lice cherchant à forcer le destin et prouver que cette terre d’Algérie continue toujours à donner de grands joueurs, n’en déplaise aux «mauvaises langues» et autres spécialistes de «pacotille». Il suffit seulement de les chercher comme le faisait, il y a peu, Boualem Charef, avec l’USMH. De joueurs inconnus, il en a fait de potentiels titulaires convoités par les clubs «friqués» de notre championnat national. Ceci dit, l’USMA, qui a réalisé un non match nul au Mozambique, devant Ferroviario de Beira (1 à 1), s’est faite surprendre, sur le fil, au temps additionnel, par des joueurs de Beira qui avaient entamé la compétition bien avant les Usmistes. Ce n’est que partie remise. Au stade du 5-Juillet, ce 23 septembre, à partir de 18h30, les camarades de Hamzaoui (incertain pour ce match) auront l’occasion de composter leur billet pour la demi-finale où ils auront face à eux les meilleures formations africaines dont le Sundaws Mamelodi, le tenant du titre. Il y aura aussi l’ESTunis, une équipe pas facile à amadouer. On n’en est pas encore là. Il faudra, entre temps, régler l’équation de cette formation zimbabwéenne au stade du 5-Juillet où tout le monde espère qu’il fera le plein afin de porter aux nues les

Usmistes qui sont tout près de la qualification. Pour les aider, d’une certaine façon, la LFP a décidé de reporter leur match au samedi 03 octobre, au stade du 24-février de Bel Abbès, face à l’USMBA. C’est une très bonne chose du fait qu’elle leur permet de souffler un peu. Outre l’USMA, le MCA, lui aussi, s’est distingué, en présence de ses anciens joueurs et dirigeants, en quart de finale de la coupe de la CAF devant les tunisiens du Club Africain sur une très beau but signé Nekkache. Ce même joueur aurait mérité de bénéficier d’un penalty, mais l’arbitre marocain est resté de marbre. Par contre, il avait sifflé toutes les simulations tunisiennes. En dépit de cela, Marco Simone, dans la conférence d‘après-match, avait affirmé que «l’arbitre a favorisé le MCA». A n’y rien comprendre ! Comme il est sur la sellette, il peut dire ce qu’il veut. Ceci dit, certes, il reste un second match qui se jouera le dimanche 24 septembre, à partir de 19h, à Radhès, mais le mouloudia a prouvé qu’il possède les arguments nécessaires pour assurer et défendre bec et ongles cette avance. Comme le MCA n’a pas encaissé de but au stade 5-Juillet devant plus de 40.000 spectateurs, les chances des poulains de Bernard Casoni sont on ne peut plus grandes. Le rêve des supporters, des joueurs et des dirigeants mouloudéens, c’est d’accrocher une deuxième étoile sur leur maillot. On peut dire qu’ils ont en les moyens, mais surtout la motivation. Si devant le CRB (championnat), ils étaient moribonds, ils se sont métamorphosés devant les tunisiens, même si la pelouse du stade du 5-Juillet était loin d’être impeccable. C’est vrai que le travail reste inachevé, mais ils sont décidés à bien le finir avec leurs moyens et surtout leur cœur. Comme pour les usmistes, la LFP a accepté de remettre le match MCA-OMédéa, au stade de Bologhine, au samedi 23 septembre.

Comme il est convenu, le MCA quittera le territoire national, ce jeudi, à destination de Tunis où il élira domicile à l’hôtel Carthage Thalasso. Le match C.A-MCA aura lieu dimanche 24 septembre à 19h à Radhès. Bonne chance aux mouloudéens !

H. G.