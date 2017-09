Plan d’action du gouvernement : Retour sur les grands thèmes développés par M.Ouyahia

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia a entamé dimanche la présentation du plan d'action du gouvernement avec comme feuille de route la concrétisation du programme du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, en poursuivant la politique nationale de développement social pour offrir une vie meilleure au citoyen. Retour sur les grands thèmes de cette présentation, qui s’est déroulée en séance plénière, sous la conduite du président de l'Assemblée nationale populaire (APN), Saïd Bouhadja et qui se poursuit par un débat général avec les interventions programmées aujourd’hui des présidents des groupes parlementaires.

La journée du jeudi sera quant à elle consacrée à l'intervention du Premier ministre qui répondra aux questions des députés, avant de soumettre le plan d'action du gouvernement au vote des députés le jour même.



Bien-être de la population, justice sociale et solidarité nationale : des choix cardinaux



Le bien-être de la population, la justice sociale et la solidarité nationale constituent des «choix cardinaux» de l'Algérie, a indiqué, le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, ajoutant que le gouvernement veillera à les promouvoir «avec détermination». l'effort de l'Etat pour le développement humain «a connu, ces dernières années, un léger ralentissement du fait de difficultés financières, ayant conduit au gel ou au report de certaines réalisations, y compris dans les domaines de l'éducation ou la santé». Il a assuré que le gouvernement «entend faire face aux besoins immédiats de la population mais aussi engager la préparation des réponses aux besoins du futur proche». Il a indiqué notamment que la réhabilitation des établissements scolaires existants «sera réalisée» et les projets en cours «seront accélérés» et de nouveaux établissements «seront mis en chantier pour réduire la surcharge des classes».



Le transport scolaire sera renforcé pour assurer une répartition plus rationnelle des élèves entre les établissements scolaires d'une même commune ou d'une même agglomération.



«Le nombre des classes destinées aux élèves à besoins spécifiques sera augmenté autant que de besoin, dès cette année pédagogique», a-t-il ajouté, affirmant que la réforme de l'éducation nationale «se poursuivra dans une quête résolue du savoir et de la science, et dans l'attachement constant à nos valeurs et à nos références identitaires». Les chantiers du secteur de la santé seront poursuivis et complétés par de nouveaux Evoquant le domaine de la santé, il a indiqué que les chantiers du secteur «seront poursuivis et complétés par de nouveaux», assurant que le rattrapage des déficits en infrastructures sanitaires «sera engagé, y compris par la relance des projets de moyenne taille qui ont été gelés et que la formation des cadres paramédicaux sera intensifiée aussi pour faire reculer l'important déficit dans ce domaine».

Les différents programmes de prévention et de soins déjà en application, dont le plan anti-cancer, «seront poursuivis et consolidés», a-t-il dit, avant d'affirmer, par ailleurs, que le planning familial fera l'objet d'un «intérêt accru pour rationnaliser la croissance démographique et garantir un bien être social aux générations futures». Le Premier ministre a fait savoir, en outre, que le système de sécurité sociale «sera préservé et consolidé» et que «la garantie de la disponibilité des médicaments sera accompagnée de la promotion de médicaments génériques de qualité».

La lutte contre le chômage «se poursuivra pour contenir ce phénomène qui enregistre une légère remontée». Il a, ainsi, affirmé que la création de micro-entreprises par les chômeurs, y compris les jeunes, «sera poursuivie en même temps que la réglementation pertinente sera revue pour concrétiser dès l'année 2018, la réservation de 20% de la commande publique locale aux micros entreprises créées par les jeunes entrepreneurs», ajoutant que «l'ensemble des dispositifs d'emplois d'attente seront maintenus avec une nouvelle reconduction des contrats arrivant à expiration». En matière de solidarité nationale, M. Ouyahia a affirmé que l'effort de l'Etat «sera maintenu en direction de tous ses bénéficiaires, que les catégories sociales à besoins spécifiques seront également entourés du soutien de l'Etat, et que les transferts sociaux seront maintenus au même niveau dans le budget de l'Etat». «Les subventions publiques directes ou indirectes feront l'objet d'une rationalisation précédée d'une bonne préparation, pour éviter les injustices et les incompréhensions», Le gouvernement veillera à la préservation du dispositif de retraite Concernant le système national de retraite, il a souligné que ses difficultés financières s'aggravent d'année en année, assurant, toutefois, que «le gouvernement veillera à la préservation du dispositif de retraite, par le biais de la lutte contre la fraude sociale, ainsi que par des ressources additionnelles qui seront mobilisées dans le cadre de la Loi de Finances pour 2018».



Le financement non conventionnel ne sera pas source d'inflation



Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a indiqué que les fonds qui seront empruntés par le Trésor auprès de la Banque d'Algérie, dans le cadre du financement non conventionnel, ne seraient pas source d'inflation puisqu'ils seront destinés à financer exclusivement l'investissement public. «Certaines voix ont accueilli l'annonce du recours au financement non conventionnel interne en prédisant au pays une explosion de l'inflation. Le Gouvernement tient donc à rassurer la population avec deux arguments»,

«En premier lieu, les fonds qui seront empruntés par le Trésor auprès de la Banque d'Algérie ne sont pas destinés à alimenter la consommation mais bien à financer l'investissement public. Ce qui ne sera donc pas source d'inflation», a-t-il expliqué.

«En second lieu, le Trésor fait face actuellement à une dette publique qui ne dépasse pas les 20% du Produit intérieur brut. Il dispose ainsi d'une marge raisonnable d'endettement», a relevé M. Ouyahia en observant qu'à titre de comparaison, le pays européen disposant des finances publiques les plus solides a aussi une dette publique proche de 70% du Produit intérieur brut.



Préservation de la sécurité, de la stabilité et de l'unité du pays : axe majeur du Plan d'action



La préservation de la sécurité, de la stabilité et de l'unité du pays, y compris avec le renforcement de la démocratie et de l'Etat de droit et avec la modernisation de la Gouvernance, constitue l'un des axes majeurs du Plan d'action du gouvernement, a affirmé le Premier ministre, Ahmed Ouyahia. «Chacun de nous conviendra qu'il n'y a ni développement ni bien être lorsque la sécurité est absente, lorsque la stabilité d'un pays est remise en cause, ou lorsque l'unité d'une nation est atteinte», a indiqué M.Ouyahia .



La réforme de la Justice sera approfondie et contribuera à la promotion d'un Etat de droit et d'une société apaisée.



«L'enracinement de la démocratie pluraliste sera poursuivi et contribuera à la stabilité du pays», a-t-il dit, précisant qu'à cette fin, le Gouvernement «ne ménagera aucun effort pour promouvoir le rôle des partis dans leur diversité, pour consolider la liberté de la presse et le droit à l'information, et pour dynamiser la contribution du mouvement associatif et de la société civile». Par ailleurs, M. Ouyahia a exprimé la disponibilité du Gouvernement à être «toujours disponible» pour le dialogue avec tous les partis politiques «qui en exprimeront la demande, chaque fois que l'objet en sera l'intérêt de la collectivité nationale», ajoutant que l'exécutif «entretiendra une relation soutenue avec les partis de la majorité présidentielle qui constituent sa propre majorité au niveau du Parlement».



L'unité du peuple autour du Président de la République, meilleure réponse aux partisans de l'instabilité



L'unité du peuple algérien autour de son président de la République, Abdelaziz Bouteflika, est «la meilleure réponse aux partisans de l'instabilité chronique et à ceux qui guettent l'avènement du chaos», a affirmé M. Ouyahia. A travers son Plan d'action, le Gouvernement «aspire à être à la hauteur du processus de renaissance nationale que mène le Président de la République, depuis près de deux décennies», a déclaré M. Ouyahia .»C'est l'ampleur de cette £uvre et l'importance des fruits qu'elle a générée au profit de nos compatriotes, à travers toutes les contrées du pays, qui a forgé cette communion solide à travers laquelle le peuple est uni autour de son Président, le Moudjahid Abdelaziz Bouteflika. Cette unité est en fait la meilleure réponse aux partisans de l'instabilité chronique et à ceux qui guettent l'avènement du chaos», a-t-il relevé.

Les subventions publiques seront rationalisées



Les subventions seraient rationalisées mais tout en évitant les injustices. «Les subventions publiques directes ou indirectes feront l'objet d'une rationalisation précédée d'une bonne préparation, pour éviter les injustices et les incompréhensions», a déclaré le Premier ministre . A ce propos, il a tenu à préciser qu'en attendant la finalisation de ce dossier au niveau des administrations publiques, puis les consultations dont il fera l'objet, «l'ensemble des subventions en place sur les produits de base demeureront en vigueur». (APS)

Les 12 travaux du gouvernement



Concernant le volet économique du Plan d'action du gouvernement, le Premier ministre a souligné que la démarche s'orientait vers une intensification de l'activité économique pour la création d'emplois et de richesses ainsi que pour une augmentation graduelle des exportations hors hydrocarbures. A cet effet, le gouvernement poursuivra les réformes en cours destinées à la modernisation du système bancaire et financier et pour une amélioration de la régulation commerciale, a soutenu le Premier ministre en annonçant que le Gouvernement va agir dans douze (12) directions. Il a alors cité la «stabilisation» du cadre juridique et réglementaire des affaires pour permettre aux investisseurs de disposer d'une visibilité, l'élaboration d'une carte des opportunités d'investissements à travers le territoire national, le maintien de l'ensemble des avantage fiscaux et parafiscaux reconnus par la loi aux investissements y compris les avantages spécifiques destinés à encourager l'investissement dans les wilayas du sud et des hauts plateaux, et la satisfaction de la demande de foncier industriel. Il également fait part de la poursuite de la mise à niveau des entreprises publiques, la réactivation des aides agricoles et le rétablissement du soutien aux prix de l'aliment du bétail, la mise en valeur du foncier agricole disponible, la préférence à la production nationale et la promotion des exportations hors hydrocarbures. (APS)