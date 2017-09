Financement non conventionnel des investissements: L’option ne fait pas l’unanimité

Affirmant que le financement non conventionnel des investissements n’était pas l’unique voie pour sortir l’Algérie de la crise, la députée Saliha Ghachi, de l’alliance MSP, a estimé qu’il existe d’autres moyens de financements notamment «le financement participatif impliquant les secteurs public et privé ainsi que le véritable financement de l’économie». La crise que traverse l’Algérie ne date pas d’aujourd’hui mais remonte à 2014, a-t-elle rappelé, soulignant que «la crise financière est la résultante de l’échec de la gestion administrative des différents secteurs». De son côté, le député Hocine Benhalima (FLN) a émis des réserves concernant le volet économique du Plan d’action du gouvernement notamment,pour le recours au financement non conventionnel pour l’investissement et la résorption de la liquidité sur le marché parallèle, proposant la redynamisation du rôle des institutions financières en particulier les banques et l’encouragement des citoyens à déposer leur argent dans les banques. Il a appelé dans ce sens à l’arrêt du financement des crédits à la consommation. Pour le député du Front El-Moustakbal, Abdelkrim Benamar, le recours au financement non conventionnel est une solution inadaptée à la donne nationale, citant les expériences des Etats ayant opté pour ce choix comme les Etats unis et la Chine, arguant que la solution réside dans le changement de la monnaie à l’exemple de la Turquie. Le député Fouad Benmerabet du parti du FLN a plaidé pour la révision du système bancaire actuel de manière à l’adapter aux exigences de l’économie nationale et à la société algérienne. Il a dans ce sens plaidé pour la réhabilitation du travail, d’une part, et du capital humain, d’autre part, outre l’activation du rôle des zones industrielles de manière à réaliser un profit financier considérable pour le pays. Mme Chahrazad Azizi du Rassemblement national démocratique (RND) a proposé la création de crédits bancaires islamiques en vue d’encourager l’épargne, eu égard à la spécificité de la société qui refuse de traiter par le biais d’intérêts bancaires. La députée considère que l’activation des crédits islamiques est un facteur important pour encourager le citoyen à recourir à l’épargne, à payer les crédits des logements de différentes formules et à créer des projets productifs générateurs de richesse dans différents secteurs. (APS)