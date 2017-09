Plan d’action du gouvernement : l’unité contre la crise

L’Assemblée populaire nationale (APN) a poursuivi, hier matin, ses travaux lors d’une séance plénière présidée par M. Said Bouhedja, président, et consacrée à l’examen et débat général du plan d’action du gouvernement, en présence du Premier ministre, M. Ahmed Ouyahia, et de membres du gouvernement.

Il faut dire que l’examen du Plan d’action, pour lequel pas moins de 290 députés se sont inscrits à l’enrichissement de ses grands axes en demandant la parole, a requis un grand intérêt, aussi bien des membres de la chambre basse du Parlement que ceux de l’exécutif.

Les travaux se sont déroulés en toute démocratie, marqués par la confrontation des positions et des points de vue des différents partis politiques —entre partisans et opposants— mais aussi par les solutions proposées dans différents secteurs nationaux couvrant la réalité des 48 wilayas du territoire national, souvent avec des zooms profonds de l’état des lieux de certaines localités « qui attendent davantage d’ efforts », soutiennent des membres des élus du peuple.

À retenir ici, deux axes principaux qui ont globalement marqué les interventions des députés. Ces derniers ont d’abord porté sur le contenu du Plan d’action soumis au débat, avant de plancher sur les différents aspects liés au développement des différentes régions du pays.

Les députés du Front de Libération national (FLN) , du Rassemblement national démocratique (RND) et du parti de l’Alliance Nationale Républicaine (ANR) ont dans l’ensemble vivement salué le contenu du Plan d’action du Gouvernement qui intervient en application du programme du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika.

D’autres membres de l’APN, représentant des partis de l’opposition, ont cependant estimé que «les solutions proposées restent en deçà de l’ampleur réelle de la crise» alors que les députés du Front du Changement ont appelé notamment à une «conférence nationale consacrée à la relance de l’économie nationale» de même qu’ils ont proposé «le changement de la monnaie nationale» par une autre plus efficiente. Le député, Hichem Rahim du FLN —après avoir fait part de sa satisfaction pleine et entière au sujet du Plan d’action à travers lequel le gouvernement a adopté une politique de réforme durable au profit de tous les secteurs— a ensuite qualifié la mesure de recours au financement non conventionnel de « nécessaire ». Il soutient haut et fort, en effet, que «nous n’avons pas d’autres solutions que ce financement non conventionnel» qui, faut-il le rappeler, a pour objectif premier de maintenir la dynamique du développement et de l’investissement. De son côté, Nabila Ahlem Amhemdi, député, a salué le contenu du plan à travers lequel «le gouvernement a adopté une politique de réforme durable au profit de tous les secteurs, en mettant en place des mesures préventives pour faire face aux séquelles de la crise économique».

S’exprimant précédemment, M. Touhami Boumeslet, de la même formation politique, avait également apporté son soutien, total au Plan d’action du Gouvernement.

Les députés du RND, quant à eux, ont fait part de leur pleine adhésion. C’est notamment l’avis de Mes Chahrazed Azizi, Asma Merouani, Nora Labyad et de MRS Abderrahmane Nekaa et Fouad Belmrabet.

Pour leur part, certains députés du parti des travailleurs « PT» ont considéré que le projet «ne comporte pas assez de données et de statistiques précises». Mme Farida Si Nacer, députée de l’ANR, a de prime abord signalé que son parti soutient la majorité des dispositions contenues dans le projet de Plan d’action du Gouvernement. Cela dit et avant de s’exprimer sur les préoccupations des citoyens qui l’ont élue pour parler en leurs noms au niveau de la Chambre basse du Parlement, cette députée émettra quelques propositions concernant notamment la nécessité, selon elle, de «renforcer les dispositifs CNAC, ANSEJ ET ANJEM».

D’autre part, la députée, Louisa Malek de l’alliance Mouvement de la Société pour la Paix (MSP) a affirmé que «les solutions proposées restent en deçà de l’ampleur réelle de la crise». Fatma Saidi de la même formation politique et tout en qualifiant la crise économique de « structurelle », considère que l’effondrement du prix du pétrole n’est pas l’unique cause de la situation actuelle mais qu’elle incombe à une mauvaise gestion par le passé. « La solution serait, poursuit-elle, une vision économique globale qui devrait accompagner les réformes».

Les représentants de l’Union Ennahda-Adala-Bina, ont apporté, eux également, nombre de propositions à l’image du député, Ali Aissaoui, qui énonce des suggestions inhérentes notamment à l’ouverture d’un large dialogue politique sur les causes de l’abstention lors des rendez-vous électoraux ; la « réforme du système monétaire par les banques islamiques» ; la prise en charge des compétences nationales, etc.

Les députés, Halima Zidane, Besma Azouar et Abdelkrim Benamer, du Front du Changement ont appelé au « changement de la monnaie nationale » pour renforcer davantage la lutte contre le commerce informel de même qu’ils préconisent « l’ouverture d’un dialogue national autour des questions décisives aux fins de mettre les jalons d’une nouvelle économie qui s’adapte aux mutations internationales». Sur un autre plan, les représentants du Front du Changement émettent également le souhait qu’il puisse y avoir de «nouvelles taxes ne touchant pas les citoyens à faible et à moyens revenus». Pour sa part, le député, Hicham Chelghoum, du parti des Travailleurs (PT), a estimé que l’observation la plus importante est que « le Plan d’action du gouvernement ne comporte pas assez de données et de statistiques précises». Évoquant ensuite l’érosion du pouvoir d’achat, l’intervenant a estimé qu’« il fallait chercher des ressources financières» chez les «riches».

Le député a par ailleurs insisté sur l’importance d’en venir à bout avec le problème du chômage. Enfin et pour ce qui concerne le secteur de l’habitat, le député a déploré le retard de livraison de nombreux logements à cause des « lenteurs dans la réalisation des VRD». Quant à Nadia Chouitem, du même parti, a interrogé sur l’issue des engagements pris lors du précédent plan d’action, notamment ceux revêtant un caractère social, telle que la levée du gel sur le recrutement, rappelant que «ces décisions ont été prises au nom de l’État et que tout renoncement à ces dernières constitue une atteinte à la crédibilité des institutions de l’État», a-t-elle expliqué

Ceci, sans compter le fait que certains députés du parti des travailleurs « PT» ont considéré que le projet de Plan d’action «ne comporte pas assez de données et de statistiques précises».

Selon l’ordre du jour publié par la Chambre basse du Parlement, la journée de jeudi sera consacrée aux réponses du Premier ministre et au vote pour le Plan d’action.

Enfin, il y a lieu de souligner que les 290 interventions programmées se poursuivront aujourd’hui, alors que les présidents des groupements parlementaires interviendront mercredi.

Soraya Guemmouri