Investissement : 2 nouveaux poids lourds africains

Le Kenya et l’Ethiopie sont en voie de devenir les nouveaux poids lourds du continent africain en termes d’investissements. Avec, en perspectives, la possibilité de supplanter les géants actuels que sont le Nigeria, l'Afrique du Sud et l'Égypte. Selon Control Risks, ce nouvel index, qui entre dans la continuité de ces activités de conseil sur le risque lié à l’investissement en Afrique, fournit aux investisseurs actuels et potentiels, une synthèse des risques et des opportunités dans 25 pays de la région.