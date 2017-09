Sonelgaz : Les projets à l’arrêt vont redémarrer

Le ministre de l'Énergie, M. Mustapha Guitouni, a coupé court hier à la polémique concernant le paiement des dettes de Sonelgaz vis-à-vis des entreprises, en martelant ces mots : «Désormais, je ne veux plus entendre cette question d’endettement des entreprises. Nous avons pratiquement payé pas moins de 60% de ces entreprises avec un montant estimé à 26 milliards de dinars.»

S’exprimant lors d’une rencontre avec les directeurs de l’énergie (DDE) des 48 wilayas organisées à Alger, il a tenu à rassurer qu’« avec ce paiement, tous les projets qui sont à l’arrêt vont redémarrés dans les plus brefs délais ». Il dira dans ce sens que « la décision que nous avons prise, c’est tout d’abord le paiement des petites entreprises, puis on va procéder aux grandes entreprises ». Mustapha Guitouni regrette le fait qu’il y a encore des entreprises qui ont touché leur argent de 2014, mais elles n’ont pas cessé de réclamer ceux de l’année de 2015. « Le paiement ce fait étape par étape, et toutes les entreprises vont être payées », a-t-il précisé. Par ailleurs, cette importante rencontre avec les DDE, a permis au ministre d’évaluer la situation et le programme d’action de ces directions, et de connaître l’état d’avancement des projets lancés en matière de distribution publique de l’énergie (électricité, gaz) ainsi que des carburants au niveau local.

Ce qui a permis au premier responsable de ce secteur de connaître les difficultés rencontrées aussi bien par les DDE que par les citoyens, notamment en milieu rural et dans les zones isolées, en matière d’approvisionnement en gaz. Le ministre a insisté à cet effet sur la nécessité d’organiser des rencontres annuels avec l’ensemble des directeurs de l’énergie au niveau national.

«Bien que vous rendez un grand travail et un grand service à ce pays, malheureusement tous vos efforts ne sont pas valorisés et cela par manque de la communication. C’est pourquoi j’insiste aujourd’hui sur la nécessité de prendre connaissance de tous qui ce fait au niveau de notre département ministériel», a-t-il dit. Le ministre regrette le fait que bien qu’il reçoive beaucoup de documents sur l’évolution du marché de l’énergie et sur les nouvelles technologies, les DDE ne sont pas assez informées.

S’adressant aux DDE, le ministre leur a indiqué qu’il va prendre en considération leurs différentes préoccupations notamment dans la formation, l’information, les moyens, etc.



Une police de l’énergie d’ici la fin de 2017



Évoquant à cette occasion la commission d’hygiène et de sécurité au niveau des wilayas, le Mustapha Guitouni a donné des instructions fermes aux DDE afin de prendre part et d’être partie prenante dans ces commissions. Mettant à profit cette occasion, il a annoncé que Sonelgaz a été instruite de la création d’une police d’énergie. « D’ici la fin de l’année on aura une police d’énergie comme cela se fait un peut partout dans le monde », a-t-il relevé, avant de rappeler que « durant les années 1970, il y avait cette police de l’énergie. Ces agents sont choisis pour leur sagesse et leur expérience du terrain. Ils seront présentés au niveau de la justice pour être assermentés ». Allant plus loin dans ses déclarations, le ministre a fait savoir que la création de cette police a notamment pour objectif d’éradiquer définitivement le problème des dettes, de vol d’électricité. « Aujourd’hui, il est temps qu’on revient aux normes et que les gens s’auto-disciplinent. On ne peut pas rester comme ça... ». Il dira dans ce sens qu’« il faut également la mise en place d’une police d’eau ». S’agissant de la question des stations de distribution de carburant (essence et de gasoil), le ministre, a indiqué qu’il y a actuellement 2.400 stations, dont 700 appartiennent à Naftal. Tout en regrettant le fait que ces dernières ne possèdent pas les commodités nécessaires pour répondre à un service de qualité et de répondre également aux exigences des consommateurs. «Avec ces stations on ne peut pas donner une bonne image de notre pays », a-t-il regretté. Tout en insistant sur la nécessité de lancer un programme de réhabilitation de toutes ces stations et de mettre fin à ce problème définitivement. A la question de savoir s’il y a possibilité de recourir à un financement étranger, il a indiqué que cette option n’est pas du tout prise en considération. « On ne va pas aller vers l’endettement extérieure pour le financement des projets », a-t-il assuré.

Makhlouf Ait Ziane