Séminaire de l’UGAA du 24 au 26 septembre à Alger : Justice et assurances dans les pays arabes

Organisé par l'Union algérienne des sociétés d'assurance et de réassurance (UAR) sous l'égide de l'Union générale arabe d'assurances (UGAA), un séminaire ayant pour thématique «Justice et assurances dans les pays arabes» se déroulera au Sheraton (Club des Pins), du 24 au 26 septembre courant. Un événement qui regroupera les acteurs du secteur de l’assurance et de la réassurance du monde arabe pour débattre d’aspects liés à l’activité. En fait, le marché arabe de l’assurance est très vaste et à très grand potentiel. Toutefois, pour plusieurs raisons, ce dernier peine à s’organiser du fait de contraintes multiples, liées notamment au facteur de l’instabilité politique, économique et sociale. En outre, l’assurance arabe reste caractérise par d’importantes disparités sachant que, les marchés sont classées en trois catégories, ceux en plein essor, ceux en deçà des normes requises en matière de performances et, enfin, ceux où l’assurance est insignifiante. Aussi, la densité d’assurance de l’ensemble des pays membres de l’UGAA demeure en décalage par rapport à la moyenne mondiale. Aussi, la tenue de ce séminaire intervient dans un contexte économique particulier marqué par les fluctuations des cours de l’or noir, avec des conséquences évidentes sur les économies arabes, en particulier, pour les pays exportateurs de pétrole. Une situation qui a lourdement impacté les finances de ces Etats, et les assurances comme conséquence logique.

C’est le cas pour notre pays dont l’écroulement des prix des hydrocarbures, n’a pas eu d’effet seulement sur les finances publiques, l’ensemble de l’activité économique étant affectée par la contraction des recettes des hydrocarbures. En toute évidence, le secteur des assurances n’a pas échappé à la règle. Les performances réalisées ces dernières années reflètent l’étendue de la crise alors que les perspectives à ce niveau demeurent incertaines d’où l’urgence d’explorer d’autres alternatives pour redresser la situation. La note de conjoncture du Conseil national des assurances, pour le 1er trimestre 2017, souligne clairement ce besoin de redéploiement du secteur pour améliorer son rendement. Selon les indicateurs du CNA, le marché des assurances a cumulé une production de 36,3 milliards de DA, soit une baisse de 7,9% comparativement à la même période de 2016. L’assurance automobile, qui représente l’essentiel du produit des assurances dommages, a enregistré une baisse de 5,8% par rapport à la même période de 2016. L’autre baromètre qui confirme les difficultés rencontrées par le secteur a trait à la hausse de 0,2% du stock des sinistres non réglés, soit 69,5 milliards de dinars, durant la période étudiée. De l’aveu même des experts du CNA, les compagnies d’assurance résistent difficilement à cette conjoncture. Par conséquent, le recours à la diversification des produits et prestations, tant pour l’entreprise que pour les personnes, s’avère irréversible, soulignent-ils. Aussi, admettent-ils, «même si, globalement, le secteur maintient sa croissance, cette dernière ne s’affiche plus à deux chiffres comme auparavant». En fait, le secteur qui affichait jusque-là des rendements positifs n’arrive plus à maintenir la cadence aujourd’hui.

Une orientation soutenue par les professionnels des assurances et qui trouvera certainement ancrage dans le nouveau projet de loi relatif aux assurances. Le président de l’Union algérienne des sociétés d’assurance et de Réassurance (UAR), Brahim Djamel Kassali, avait affirmé, en juillet dernier que le département des Finances avait engagé une réflexion pour la révision des lois 1995 et 2006 relatives aux assurances dans un souci de consolidation et de réactualisation de ces deux textes de lois. Le projet en question, avait-il précisé, sera proposé au gouvernement pour examen avant d’atterrir au parlement pour débat et adoption. M. Kassali devait souligner que la nouvelle loi relative aux assurances permettra, entre autres, de cerner les insuffisances constatées dans la loi, et de consolider les textes législatifs existants et de les adapter aux normes internationales en vigueur.

D. Akila