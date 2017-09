M. Benmeradi, ministre du Commerce : « Les licences d’importation par adjudication »

Pas d’importation de véhicules en 2018 ? Sans l’affirmer d’une façon formelle, le ministre du Commerce, invité hier de la Chaîne III, a indiqué que «le gouvernement n’a pas encore tranché la question des licences d’importation pour l’automobile».

Il explique en termes de chiffres que «90.000 unités avaient été autorisées en 2016, mais seulement 70.000 importées et que la production nationale allait atteindre les 100.000 unités cette année». Abondant au sujet des importations, M. Mohamed Benmeradi affirme que le gouvernement a décidé de revoir sa stratégie en matière de limitation des importations en veillant à ne pas perturber l’activité économique du pays. Il explique que «les mesures prises récemment ont lourdement pénalisé les producteurs. Nous n’allons donc pas toucher aux intrants destinés à la production nationale». Comment l’Algérie a-t-elle pu faire passer sa facture d’importation de biens à quelque 561 milliards de dollars entre 2000 et 2017 ? Le ministre rappelle à ce sujet que les importations du pays se sont vues multipliées par six entre l’année 2000 et 2014, notamment durant cette dernière année, lors de laquelle «elles ont dépassées les 58 milliards de dollars». S’il reconnaît que ce montant est important, il tient à expliquer que 65% de celui-ci a été consacré aux importations d’équipements industriels et autres intrants destinés à la production nationale. Enchaînant, il assure que «nous allons reconduire les licences d’importation pour le rond à béton parce que notre production nationale couvre 80% des besoins du marché. Pour le ciment, nous sommes excédentaires et nous avons des demandes d’autorisation d’exporter.» A cet effet, le ministre du Commerce a évoqué le lancement de la production de rond à béton à l’usine de Bellara, qui s’ajoutera à la production déjà existante.



Importations : ramener la facture à moins de 40 milliards de dollars d’ici fin 2017



Dans la même optique, il précise que les licences d’importation ne toucheront pas certains produits comme l’aliment du bétail, les engrais et les pièces de rechange automobile. Et l’objectif est de ramener la facture à moins de 40 milliards de dollars d’ici la fin de l’année contre 47 milliards en 2016.

Etayant ses dires, le ministre du Commerce explique l’accroissement enregistré dans les importations et, par contrecoup, le recul de la production nationale, par l’ouverture «débridée» de l’économie nationale à travers «un ajustement structurel imposé de l’extérieur et que nous n’avons pas du tout maîtrisé». S’agissant des exportations, M. Benmeradi a confirmé qu’elles restaient minimes pour ne pas dire insignifiantes, à l’exemple des produits électroniques dont le montant des exportations en 2016 n’a pas dépassé un million de dollars. Les rares exportations de l’Algérie se limitent en grande partie aux produits agricoles, a précisé le ministre, confirmant par ailleurs que la politique de l’industrialisation, alternative à la politique basée sur les hydrocarbures, n’a pas été concrétisée sur le terrain.

Avec toutes les mesures prises, le déficit commercial, ajoute le ministre, sera ramené de 17 à 10 milliards de dollars à fin 2017. Mais le gouvernement va opter pour une «mise en adjudication» des licences pour une meilleure transparence. Selon le ministre, la production nationale est suffisante pour couvrir les besoins locaux, voire exporter. «Nous avons reçu des demandes d’autorisation d’exportation de la part de producteurs locaux», a-t-il affirmé.

Quant au taux de couverture des importations, il est passé de 200% en 2000 (9 milliards de dollars d’importations pour 22 milliards d’exportations) à 150% en 2015 et 67% en 2015. «Cette année, poursuit le ministre, ce taux sera de 80 à 82%. Nous espérons une couverture totale des importations par les exportations à partir de l’année prochaine». Abordant le sujet de la surfacturation, l’invité de la radio déplore sa persistance au regard des enquêtes menées par les services de la répression des fraudes.

Fouad Irnatene

Prix de la Banane

Retour à la normale



Cédée à 800 DA le kilo, voire plus, la banane verra ses prix «revenir à la normale», optimise le ministre du Commerce. Il explique que «40% du quota de la banane a été distribué et nous avons distribué le reste ces dernières semaines, les prix vont revenir à la normale». Refusant de soumettre ce fruit au système des quotas, M. Benmeradi «Nous n’allons pas contingenter la banane», fait-il savoir. Outre la banane, l’aliment de bétail, qui a provoqué la polémique cette année après l’instauration des licences, «ne sera probablement pas contingenté» en 2018, en raison de la grande demande, selon le ministre.

F. I.