In-Amenas : Plusieurs projets en cours

Plusieurs projets de développement sont en cours de réalisation dans la commune d’In-Amenas, pour améliorer le cadre de vie et répondre aux attentes de la population locale, a-t-on appris des responsables de cette collectivité. Il s’agit, entre autres opérations, de la réalisation de 311 logements publics locatifs (LPL), dont les travaux sont à des taux d’avancement oscillant entre 30 et 60%, en plus de la réception de 80 unités similaires retenues au titre d’un programme global de 1.576 LPL affecté à la wilaya, a indiqué le directeur de l’Office de promotion et de gestion immobilières (OPGI), Kamel Djaâfarou. Les opérations projetées portent également sur la réception d’un groupement scolaire de type «B», accompagné d’un logement de fonction au niveau de la nouvelle zone urbaine, dont les travaux sont à 95% d’avancement, en attendant le parachèvement des aménagements extérieurs et le raccordement aux réseaux divers, a signalé pour sa part le directeur des équipements publics, Otbi Boutkhil. S’agissant du secteur de la jeunesse et des sports, In-Amenas va réceptionner prochainement un complexe sportif de proximité, en plus de la réalisation en cours d’une salle omnisports de 500 places, a fait savoir de son côté le directeur de wilaya du secteur, Brahim Cherif. La commune d’In-Amenas a bénéficié également d’un forage d’eau potable, opérationnel, en plus de la réception, au niveau de la localité d’Ohanet, d’un château d’eau, d’une capacité de 500 m3. Réalisé au titre du programme communal de développement, cet ouvrage hydraulique devra mettre un terme aux perturbations et améliorer le réseau d’alimentation en eau potable dans la région, a indiqué le directeur des ressources en eau, Bouguerne Sâad. Le wali d’Illizi, Aïssa Boulehya, a, lors de sa récente inspection des chantiers des projets précités, mis l’accent sur le respect des délais de réalisation, ainsi que sur la livraison des parties achevées des projets, notamment ceux du secteur de la jeunesse et des sports, en vue de les mettre à la disposition des jeunes, dans l’attente de la finalisation des restes à réaliser. (APS)