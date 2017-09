Oran : 153.442 unités pour les trois programmes quinquennaux

Dans un bilan récent arrêté le 31 juillet dernier et présenté avant-hier devant l’exécutif local par la direction du logement et des équipements publics, la wilaya d’Oran a enregistré un total de 153.442 unités regroupant les formules LPL, LSP, LPA, LPP, AADL, logement d’astreinte de fonction et habitat rural. Sur ce total, 85.621 logements ont été achevés, 63.726 sont en cours et 4.095 sont en voie de lancement. Dans le segment du programme public locatif, il a été enregistré 57.600, dont 5.000 lancés dans le cadre du programme 2005-2009, 11.600 logements de l’enveloppe complémentaire 2009 et 41.000 unités dans le cadre du plan quinquennal 2010-2014. À cela s’ajoutent les 11.600 logements formule RHP. S’agissant de la formule LPP, il faut savoir que la distribution du premier quota de logements, prévue juste après le mois de Ramadhan dernier, a été reportée. Selon une source autorisée, la décision du report est motivée par le souci de la tutelle de livrer des cités totalement viabilisées et aménagées. D’ailleurs, ajoute-t-on, c’est déjà le cas du site abritant les logements réalisés par une entreprise turque, achevé à 100%, autrement dit viabilisé, aménagé et raccordé à tous les réseaux (AEP, téléphone, gaz et électricité). Toujours selon notre source, ce report va permettre au promoteur de livrer la totalité du programme. Par ailleurs, et concernant le programme du promotionnel libre, Oran recense 12.716 unités, dont 5.228 sont achevées, 7.488 en cours de réalisation. L’administration compétente a prévu, cette année, la réception de 1.690 logements, mais seulement 422 ont été livrés.

A. S.