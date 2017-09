Logement social, Bordj Bou-Arréridj : Distribution prochaine de plus de 3.000 unités

Le wali a annoncé, dans une conférence de presse qu’il a animée hier au siège de la wilaya, la distribution de plus de 3.000 logements avant la fin de l’année. La moitié de ce programme concerne la seule commune de Bordj Bou-Arréridj avec 1.500 logements.

Le wali, qui a précisé que l’opération a été retardée par la nécessité de terminer les aménagements extérieurs et des branchements aux différents réseaux, a noté que la remise des clés pour les distributions antérieures devra se faire dans les plus brefs délais. M. Affani s’est félicité de l’ambiance qui a caractérisé ces dernières. Il a donné l’exemple de celui de la commune de Bordj Bou-Arréridj qui s’est déroulé dans le calme.

Le nombre de recours, qui n’a été que de l’ordre de 150, prouve que l’opération a été fiable, a déclaré le premier responsable de la wilaya, qui a indiqué que les milliers d’autres dossiers qui ont été déposés ne contestent pas la liste des bénéficiaires. Elles ont pour objet plutôt de rappeler les mauvaises conditions des demandeurs qui méritent une prise en charge, a-t-il noté. Notons que la commune de Bordj Bou-Arréridj a été marquée, durant le mois d’août écoulé, par la publication d’une liste de 1.500 bénéficiaires de logements sociaux locatifs.

Avec le programme prévu avant la fin de l’année, la commune devra compter 3.000 distributions en quelques mois. Ce qui devra atténuer la crise de logement dont souffre une partie des habitants de la commune.

F. D.

------------------//////////////////

Tindouf

Attribution de 280 logements



Quelque 280 logements de type social locatif seront bientôt attribués dans la wilaya, a affirmé hier le chef de l’exécutif de la wilaya. S’exprimant en marge d’une visite d’inspection de chantiers de projets d’habitat, M. Amoumène Mermouri a précisé que la commission de wilaya chargée de l’examen des dossiers des postulants à ce type de logements devra entamer, dans le courant de cette semaine, ses réunions, pour arrêter la liste des bénéficiaires.

Ce quota représente la première partie d’un programme global de 700 unités devant être attribuées au cours des 7 prochains mois, a-t-il fait savoir aux représentants de la presse locale. «Il est en phase des dernières opérations d’aménagement, avant son attribution aux bénéficiaires», a expliqué M. Mermouri, en soulignant que les logements en question doivent être entièrement viabilisés et raccordés aux réseaux divers (eau, assainissement, électricité et gaz), et les aménagements extérieurs (espaces verts, trottoirs et éclairage public) achevés.

Une autre tranche de 100 unités de même type est en voie de finalisation de ses travaux par l’Office de gestion et de promotion immobilières, pour être ensuite attribuée aux bénéficiaires par étapes, a ajouté le wali de Tindouf. Les enquêtes sociales sont en cours aussi pour l’attribution, dans le courant de 2018, de quelque 800 logements ruraux réceptionnés par les services de la commune, ainsi que de 400 lots de terrains à bâtir, a révélé aussi le chef de l’exécutif de wilaya. (APS)